Cum ne sabotam sa nu luam fonduri de la UE!

Ne-am saturat pana peste cap de "vrajeala". Fondurile europene pot fi salvarea Romaniei. Din pacate nu sunt. O armata de birocrati zelosi si bine platiti au grija sa nu le luam sau sa se cheltuiasca pe tot felul de prostii!!

Vreau sa fiu foarte clar de la inceput: Rovana Plumb este un ministru care face tot ce poate si acest articol nu are legatura cu ministrul fondurilor europene ci cu un intreg mecanism de tradatori de tara si hoti care intr-o combinatie perfecta au reusit performanta de a indeparta pe majoritatea beneficiarilor de dorinta de a mai contracta. MAI ALES PE CEI PRIVATI. Niste mosii personale castigate probabil la LOTO au devenit captive in mainile unora dintre sefi de AM uri sau gasti de infractori din spate...

Si pt ca in tara asta STATUL e DUMNEZEU oamenii s-au obisnuit sa taca si sa inghita sau sa abandoneze lasand naibii fondurile UE sau sa se supuna in pozitia ghiocelului in fata acestor personaje. Mirare mare cand CNMR a luat decizia sa-i infrunte si pe ei si pe stapani si sa nu lase intimidati de multiplele retele mafiote. Mai mult decat atat am stabilit cu toti colegii din CNMR sa demascam foarte clar fiecare functionar indiferent de pozitie si institutie ce comite abuzuri sau este incompetent. Daca pt stat si primarii STATUL a hotarat sa suporte el toate neregulile si corectiile, daca in cazul jafului si furaciunilor de la vechiul POSDRU tot STATUL a hotarat sa acopere hotii in ceea ce priveste implementatorii corecti in noul exercitiu financiar ordinul pe unitate pt peste 1000 de functionari platiti regeste ce-i drept si datorita CNMR care a avut iluzia stupida sa credem ca salarii mari duc la mai multa transparenta, bunavointa, asistenta, consiliere, absorbtie....DA DE UNDE!. Cu cateva exceptii sistemul colcaie de BARONI ai fondurilor europene in sistemul de stat care cred ca au impunitate fata de orice abuz comit si care au ajuns sa foloseasca fondurile europene ca pe un mijloc de recompensa politica, razbunare personala, sanctionare a celor care cred in democratie, etc. CNMR ii anunta pe toti acesti golani ca perioada jupanismului s-a dus si vor pleca acasa sau la puscarie pt fiecare abuz comis impotriva unui privat de acum incolo si blocarea prin intarzieri, tergiversari, interpretari abuzive si subiective ale legii, evaluari preferentiale sau persecutari!!!. Lasitatea beneficiarilor privati de buna credinta a luat sfarsit si TOTI aceia care invocand fals CE vin cu cheltuieli aiuristice a fondurilor UE cand de fapt este pt ca ASA VOR EI si cheful lor vor plati scump.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR