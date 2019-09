Cutremur cu magnitudinea de 4,5 în Vrancea / UPDATE

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc în urmă cu aproximativ cinci minute. Seismul s-a simțit și în București. Gheorghe Mărmureanu a zis la Antena 3 că este un cutremur obișnuit și că un seism produs în Vrancea devine cu adevărat periculos când sare de 7 grade Richter.

UPDATE Cutremurul a avut loc la ora 14:52:51(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 140km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(12km), Întorsura Buzăului(30km), Covasna(33km), Vălenii de Munte(44km), Slănic(47km).

