CUTREMUR în Biserica Catolică: Papa Francisc a luat o decizie în premieră ISTORICĂ și stabilește un precedent

Papa Francisc l-a caterisit pe fostul cardinal american Theodore McCarrick, 88 de ani, acuzat de abuzuri sexuale asupra a cel puţin un adolescent în urmă cu jumătate de secol, o premieră istorică, a informat sâmbătă Vaticanul într-un comunicat citat de EFE.

Este prima dată în lunga istorie a Bisericii Catolice când un cardinal este răspopit pentru abuzuri sexuale.



Papa a recunoscut ca definitivă sentinţa emisă de Congregaţia pentru doctrina credinţei, instituţie a Vaticanului care veghează asupra dogmei catolice, a precizat Sfântul Scaun în comunicat.



Această pedeapsă, fără posibilitate de apel şi deci definitivă, intervine înainte de o reuniune crucială prevăzută între 21 şi 24 februarie a Preşedinţilor conferinţelor episcopale din întreaga lume la Vatican, care va dezbate în special responsabilitatea prelaţilor care au acoperit sau au menţinut tăcerea privind agresiunile asupra minorilor comise de prelaţi.



Dezvăluirile din 2018 privind scandalurile uriaşe din SUA, Chile sau Germania au întinat grav credibilitatea Bisericii Catolice. Papa Francisc, care doreşte să-şi respecte promisiunea de "toleranţă zero", a promis în ultimele luni că va fi intransigent cu ierarhia ecleziastică.



McCarrick a fost înlăturat din funcţie temporar din 20 iunie anul trecut, până la finalizarea investigaţiei privind un posibil abuz asupra unui minor acum mai bine de 40 de ani.



Vaticanul solicitase în septembrie 2017 o anchetă asupra arhiepiscopului de New York, în urma mai multor acuzaţii conform cărora pe parcursul carierei sale, McCarrick ar fi abuzat sexual atât băieţi, cât şi seminarişti.



Singurul caz de abandon al unui cardinal datează din 1927, când papa Pius al XI-lea acceptase demisia cardinalului francez Lois Billot, care renunţase de bunăvoie la toga de cardinal din motive politice.