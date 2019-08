Dacian Cioloș: Trebuie să punem un guvern competent. Să nu mai așteptăm un an de zile

Președintele PLUS Dacian Cioloș a afirmat că Alianța este pregătită să intre la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitatea în Parlament, precizând că trebuie pus un Executiv competent și „să nu mai așteptăm un an de zile”.

„Colegii de la USR au declarat public că vor susţine moţiunea de cenzură şi spunem lucrul acesta de aproape un an de zile că acest Guvern trebuie să plece acasă. (...) Noi am spus-o încă de la început că venim cu un proiect de guvernare, suntem gata să intrăm la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitate în Parlament, care să ne permită să punem în aplicare un program de restructurare de care România are nevoie şi pe care românii îl aşteaptă. România trebuie condusă, trebuie guvernată. Când ai un proiect clar se găsesc soluții. Dar hai să punem situația altfel, cum va arată țara peste un an de zile. Trebuie să punem un guvern competent. Să nu mai așteptăm un an de zile”, a declarat Dacian Cioloș, miercuri, la Digi 24 preluat de mediafax.

Liderul PLUS a adăugat că experiența sa ca premier tehnocrat nu trebuie să se mai repete, deoarece nu poți face reforme și lua măsuri fără a avea o majoritate în Parlament.

„Am învățat din experiența anului 2016 și nu voi mai repeta aceste lucruri. Faptul că am acceptat să guvernăm fără o majoritate clară în Parlament pentru o reformă. Trebuie să ne așezăm la masă pentru a discută. Dar prima etapă este ca acest guvern să plece. După ce acest guvern va pica sunt multiple soluții pentru guvernare”, a conchis Cioloș.

Reacția președintelui PLUS vine după colegul său de alianță, Dan Barna, a declarat miercuri că în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Executivului va trece de votul Parlamentului, USR va susține orice Guvern fără PSD în perioada interimară până la organizarea alegerilor anticipate.