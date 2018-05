Dacian Cioloş şi Anca Dragu au discutat cu bucureştenii în vederea completării chestionarelor pentru campania de consultare publică

Fostul premier Dacian Cioloş şi fostul ministru al Finanţelor Anca Dragu, membri fondatori ai RO+, s-au aflat joi în Piaţa 21 decembrie 1989 (Fântâna de la Universitate), unde au discutat cu bucureştenii în vederea completării chestionarelor pentru campania de consultare publică "Întrebăm România împreună", informează agerpres.ro.

"Platforma România 100 lansează o campanie de consultare publică, pe care am numit-o 'Întrebăm România împreună' şi facem lucrul acesta deoarece vrem să aflăm de la români, să înţelegem mai bine, ce anume merge în România, ce anume nu merge, ce ar putea fi făcut mai bine. Ne interesează lucrul acesta, pentru că în pregătirea unui program, a unei viziuni pentru dezvoltarea României, dincolo de expertiza pe care o avem, am acumulat-o în cadrul platformei, unde am început deja să lucrăm pe astfel de idei, vrem să ştim şi ce crede omul de rând, să vedem în ce măsură corespunde ceea ce noi credem că ar trebui făcut pentru România cu percepţia oamenilor, cum putem ameliora ceea ce noi ne propunem să facem şi în ce fel putem comunica mai bine cu oamenii", a declarat preşedintele fondator al RO+.Dacian Cioloş a menţionat că această campanie a fost lansată joi simultan în cinci oraşe mari din România, unde voluntarii au început să dialogheze cu cetăţenii, în vederea completării chestionarelor. Fostul prim-ministru a mai spus că, începând de sâmbătă, campania se va extinde la nivel naţional. De asemenea, ea se va derula atât în mod direct, în urma discuţiilor cu oamenii, dar şi prin completarea chestionarelor online."Campania se va derula timp de 100 de zile. În aceste o sută de zile intenţia noastră este adunăm câteva mii, zeci de mii de răspunsuri chiar, urmând ca pe durata verii să prelucrăm aceste răspunsuri, iar în toamnă, când vom prezenta programul politic pe care viitorul partid intenţionează să îl asume, răspunsurile se vor regăsi şi acolo. Dar şi pe parcursul următoarelor o sută de zile, periodic, o să facem scurte sinteze şi vom trage concluzii, vizavi de informaţiile pe care le adunăm şi o să le facem publice", a spus el.Chestionarul cuprinde zece întrebări, iar Dacian Cioloş a precizat că ele urmăresc să adune informaţii despre: ceea ce funcţionează bine în România, ceea ce ar trebui schimbat, aşteptările cetăţenilor faţă de politicieni, domeniile forte ale României. Fostul prim-ministru a mai declarat că platforma are 50 de comunităţi locale, care reunesc în acest moment peste 1.000 de voluntari. Aceştia vor începe în perioada următoare aplicarea chestionarelor, atât în zonele centrale cât şi în cartierele mai mărginaşe."O să mai merg şi eu personal, chiar dacă atunci când mă prezint eu oamenii sunt mai subiectivi şi îmi răspund mai mult mie, decât întrebărilor din chestionar", a afirmat fostul premier.Totodată, Cioloş şi-a exprimat speranţa ca energia protestului să fie canalizată în România spre o energie a construcţiei."Cred că e important să canalizăm energia asta a protestului, nemulţumirea asta vizavi de lucruri care vedem că nu merg bine - şi acesta deja e un prim pas important, să constaţi că e ceva care nu merge bine - să poţi să o canalizezi spre o energie a construcţiei. (...) Şi cred că mai trebuie combătută ideea că esenţialul schimbării în România depinde doar de ceea ce se întâmplă sus. Esenţialul schimbării în România depinde foarte mult şi de ce se întâmplă la firul ierbii", a subliniat fostul prim-ministru.Dacian Cioloş a anunţat joi dimineaţa, la un an de la înfiinţarea Platformei România 100, lansarea unui proiect de consultare publică naţională privind viitorul României. Proiectul a debutat prin dezbateri organizate în oraşele: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova şi Timişoara.