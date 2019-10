Dan Alexa: 'Nu m-a anunţat nimeni că nu mai sunt antrenorul Astrei, mă prezint la program. Meseria de antrenor a devenit o bătaie de joc'

Tehnicianul Dan Alexa a declarat, miercuri seară, la Digi Sport, că nu a fost anunţat că nu mai este antrenorul echipei Astra Giurgiu, astfel că se va prezenta la program, deşi acesta a fost schimbat. El a menţionat că a fost batjocorit de Ioan Niculae în ultimele săptămâni şi că nu acceptă să fie “călcat în picioare”, anunță news.ro.

“Multe n-ar fi de spus. Din punctul meu de vedere eu sunt antrenorul Astrei. Trebuie să ajung mâine la echipă pentru că am obligaţii contractuale. Nu am primit nimic oficial că n-aş mai fi antrenor. Cred că meseria de antrenor a ajuns o bătaie de joc. Total batjocoriţi antrenorii, au ajuns slugile unora. Nu pot să fiu bătaia de joc a nimănui. Faptul că patronul m-a batjocorit în ultimele săptămâni în presă mă face să mă gândesc serios la generaţiile de antrenori care vor veni după mine. Am în contract nişte obiective de la care nu m-am abătut. Nu m-a anunţat nimeni că nu mai sunt antrenorul Astrei. Mă prezint la program. S-a schimbat programul şi este jenant. Pe Bogdan îl respect, respect toţi antrenorii, ştiţi ce meserie grea avem. Probabil se vor căuta motive, că am barba mare, că m-a bătut o femeie, ceva de genul… Sportiv… nimic. Am discutat ieri cu Ioan Niculae. Tot ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni… Am fost batjocorit. Nu pot să fiu călcat în picioare pentru că nu sunt cel mai bun antrenor dar cu siguranţă am foarte multă demnitate. În ultimele două săptămâni am auzit trei antrenori care au refuzat Astra, unii dintre ei… cam subţire cu CV-ul”, a spus Alexa.

Tot miercuri, Bogdan Andone a declarat că încă nu a preluat conducerea tehnică a formaţiei Astra Giurgiu, dar a discutat despre viitorul echipei cu Ioan Niculae şi va avea ca obiectiv principal accederea în play-off. Bogdan Andone, în vârstă de 44 de ani, a antrenat FCSB până la 1 august.

Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, în etapa a XII-a a Ligii I. După partida de luni, patronul grupării, Ioan Niculae, i-a cerut antrenorului Dan Alexa să renunţe la conducerea tehnică a echipei.