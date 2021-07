Dan Barna îi ceartă pe românii care cer relaxări: Noi avem un optimism nefundamentat în care credem că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla

Vicepremierul Dan Barna consideră că românii au un optimism nefundamentat în care cred că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla, referindu-se la creşterea numărului de cazuri de COVID în multe ţări din lume şi precizând că valul 4 al pandemiei există şi foarte probabil cifrele vor începe să crească şi la noi în ţară, anunță news.ro.

Dan Barna a fost întrebat duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, dacă se simte responsabil pentru eşecul campaniei de vaccinare.

“Suntem ca ţară cu trei, patru poate chiar cinci ani în urma campaniilor anti-vaccin pentru că România este în situaţia asta şi cumva straniu comparativ cu alte ţări unde am văzut că ratele de vaccinare sunt mult mai bune tocmai pentru că am ignorat ani de zile aceste campanii anti-vaccin care au dus în populaţie percepţia aceasta că vaccinul este o chestiune mai degrabă aşa de moft sau de modă şi suprapusă peste percepţia că pandemia a trecut, oricum nu mai contează, nu are rost să ne vaccinăm, a generat acest rezultat”, a explicat vicepremierul.

El susţine că pandemia nu a trecut şi valul 4 va ajunge şi la noi în ţară.

“Nu doar că pandemia nu a trecut şi vedem acum că în toate ţările din jur pe care le priveam cu admiraţie lucrurile se schimbă: Israel, Marea Britanie, Franţa, numărul de cazuri a început să crească şi uşor, uşor se va întâmpla şi la noi lucrul acesta oricât nu ne dorim. Noi avem un optimism din asta nefundamentat în care credeam că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla. Vă amintiţi cum domnul Tăriceanu explica criza din 2008. E în America, nu are nicio treabă cu noi şi după jumătate de an a fost într-o situaţie dramatică şi economia noastră. La fel este şi cu pandemia. Valul 4 există şi foarte probabil cifrele vor începe să crească şi la noi în ţară. Vaccinul este singura variantă, nu putem să scăpăm altfel decât vaccinându-ne”, a afirmat Barna.

El a precizat că miza autorităţilor este de a convinge o treime din populaţie care nu este împotriva vaccinului să se vaccineze şi care până acum nu a făcut-o din diverse motive.

“Cifrele arată că există trei segmente de populaţie: cei care au înţeles şi s-au vaccinat - cam 30%, încă 30% care nu sunt împotriva vaccinului, dar din diverse motive, comoditate, acces nu neapărat facil sau nu neapărat la întinsul mâinii şi încă o treime care este victima campaniilor acestora de dezinformare. Miza este să reuşim ca acest segment de mijloc, aceşti 30% care înţeleg că vaccinul e necesar şi l-ar accepta să facă acest vaccin şi asta sperăm noi să se întâmple cât mai repede tocmai pentru a nu ajunge într-un val 4 care se umple din nou spitalele. (…) Toate aceste ştiri false rostogolite din păcate şi de unii oameni politici, că acestea nu circulă singure, trebuie demontate şi este un efort pe care îl facem în fiecare zi, dar un efort pe care putem să-l facem fiecare dintre noi cei care înţelegem că ne e mai bine tuturor dacă creşte rata de vaccinare”, a mai declarat Dan Barna.