Dan Barna se teme că legea privind desființarea pensiilor speciale nu va intra niciodată în vigoare

Dan Barna spune că există nişte riscuri ca legea privind desfiinţarea pensiilor speciale să nu intre niciodată în vigoare pentru că are nişte probleme de constituţionalitate şi atunci parlamentarii formaţiunii pe care o conduce vor veni cu proiecte de lege distincte, pentru magistraţi, pentru parlamentari şi pentru celelalte categorii care sunt în sfera respectivă.

"S-a adoptat această lege, am votat-o pentru că noi vrem eliminarea pensiilor speciale şi vom vota orice iniţiativă care face un pas în direcţia aceea, există însă, şi eu o spun foarte deschis, nişte riscuri ca această lege să nu intre niciodată în vigoare pentru că are nişte probleme de constituţionalitate. La legile privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor trebuie adoptată într-un plen comun legea respectivă, nu în plenuri separate, aia e o capcană evidentă de student de anul doi la Drept. De asemenea, la magistraţi există decizii foarte clare ale CCR conform cărora acestea nu pot fi eliminate, am propus un amendament prin care să aplicăm un mecanism de plafonare la ultimul salariu, spre exemplu, ca să aduci măcar un principiu de echitate în toată povestea, nu am fost lăsaţi de domnul Ciolacu nici măcar să susţinem aceste amendamente”, a declarat Dan Barna, miercuri seară, la Digi 24.

Întrebat dacă nu pot fi reduse şi pensiile militarilor, liderul USR a răspuns: "Întotdeauna se poate face ceva numai că asta se poate face respectând cadrul normativ şi dacă există voinţă reală să se întâmple lucrul acesta. Deocamdată suntem doar într-o demonstraţie teatrală a PSD în Parlament care a pus acum în an electoral subiectul pe tapet, adoptând o lege despre care speră dânşii că va fi blocată de Curtea Constituţională astfel încât să poată să le spună cetăţenilor ne-am rupt cămaşa de pe noi să scăpăm de pensiile speciale, dar, vezi Doamne, nu au vrut cei de la CCR. Este o manevră clasică a PSD prin care aruncă din nou vina pe cei din CCR, pe cei din sistemul de Justiţie".

Dan Barna a precizat că, dacă CCR va valida riscurile de neconstituţionalitate, atunci USR are pregătite proiecte de lege distincte pentru magistraţi, parlamentari şi alte categorii care beneficiază de pensiile speciale.

"Dacă Curtea Constituţională va valida aceste riscuri de neconstituţionalitate, vom veni cu proiecte de lege distincte pentru magistraţi, pentru parlamentari, pentru celelalte categorii care sunt în această sferă astfel încât să… E foarte complexă problema, asta e realitatea, şi atunci poţi să o faci pas cu pas sau poţi să o faci grămadă, dar făcând-o grămadă, de fapt poţi să nu o faci deloc, cum s-a întâmplat acum", a afirmat Dan Barna.