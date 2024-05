Dan Negru nu se potolește; a făcut aceeași greșeală ca anul trecut: 'Ăsta e cel mai bun afiș electoral anul ăsta'

Dan Negru a rămas și anul acesta de Paște blocat pe Valea Oltului. Exact ca și în mini vacanța de anul trecut! Ai spune că experiența te învață să nu mai repeți aceleași greșeli în viață. Probabil optimismul prezentatorului TV, care spera pesemne ca situația din România să se fi schimbat, a învins rațiunea de această dată...

Dan Negru a plecat spre Transilvania pentru a petrece zilele libere de 1 Mai, dar s-a văzut blocat în trafic, în coloană, pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate șosele din România.

„Ăsta e cel mai bun afiș electoral anul ăsta. Drumurile României. Azi, a doua zi de Paște, la fel de ticsite ca oricând. Țara cu cele mai multe accidente rutiere din Europa! Un inginer austriac, Friderich Schwantz a proiectat drumul Valea Oltului. Vechiul drum al romanilor trecea pe partea stânga a Oltului. Austriecii l-au numit Via Carolina după numele împăratului Carol al VI-lea. Acu' 300 de ani era un drum pentru trăsuri. E tot așa !!!“, scria, astăzi, Dan Negru pe pagina sa de Facebook, imortalizând momentul cu un selfie făcut în oglinda retrovizoare.

Aceeași amintire foto o are însă și de anul trecut, când îndrăgita vedetă de televiziune a făcut același tip de selfie, în același loc: Valea Oltului. „ N-or fi doar austriecii vinovați de eșecurile noastre. Luați-o pe drumul ăsta in vacanța de 1 mai. Un inginer austriac, Friderich Schwantz a proiectat drumul Valea Oltului. Vechiul drum al romanilor trecea pe partea stânga a Oltului. Austriecii l-au numit Via Carolina după numele împăratului Carol al VI-lea. Acu' 300 de ani ,când l-au făcut austriecii, era un drum pentru trăsuri. E tot așa“, nota pe 28 aprilie 2023 Dan Negru.