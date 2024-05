Mutare suspectă în fotbal: Un europarlamentar PNL este noul acționar al CFR Cluj

Decizie surprinzătoare a unuia dintre cei mai controversați politicieni din România! Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului, acum europarlamentar PNL, a anunțat că intră în acționariatul celei mai titrate echipe din România în ultimul deceniu, CFR Cluj.

„Eu am fost în spatele echipei UTA când a pornit din Liga 4. Am fost alături de CFR Cluj la toate marile victorii, am fost lângă echipele din Ardeal care s-au bătut cu cele din Regat. Ardelenii se unesc. Am fost alături de Neluțu și când a avut probleme de sănătate.

Neluțu Varga mi-a făcut propunerea, sunt lângă el indiferent de acte. Sunt în actele clubului. Am fost alături de CFR Cluj în Gruia și vreau să mai merg la meciuri în Europa. Mă bucur de această ofertă. Nu poți refuza o ofertă de la echipa asta frumoasă.

Îmi place Otele, vă dați seama ce sentiment mă încearcă atunci când îl văd pe Otele că marchează, știind că a venit de la UTA. Mi-a plăcut Bîrligea, care sper să fie la echipa națională. Sper că selecționerul se uită la liderii români de la CFR Cluj.”, a declarat Gheorghe Falcă, la Prima Sport 1, după CFR Cluj-Farul Constanța 5-1.

Si mai ciudate au fost declarațiile lui Falcă despre sprijinul pe care îl va acorda și echipei UTA Arad, chiar dacă el nu mai deține funcții publice în România.

„Eu voi mai fi și lângă UTA Arad, primăria sprijină clubul,” a adăugat Gheorghe Falcă. În fotbal este interzis ca în acționariatul a două cluburi să fie aceleași firme sau persoane, astfel că precizările lui Falcă ridică multe semne de întrebare.