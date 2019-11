Dan Nistor vrea să plece de la Dinamo: 'Dacă nu va veni Moş Crăciun, mă gândesc serios în decembrie să îmi caut altă echipă'

Fotbalistul dinamovist Dan Nistor a declarat, vineri seară, după meciul cu Poli Iaşi, scor 1-0, că dacă nu îşi va primi drepturile financiare restante de la FC Dinamo se va gândi serios să plece la altă echipă.

"Mi-aş dori din tot sufletul ca suporterii noştri să fie în număr cât mai mare la meciul de miercuri, pentru că cei de pe Facebook rămân doar pe Facebook şi nu sunt de acord cu acest lucru. Cu siguranţă, mă vor înjura, sunt convins, dar vreau mai mult de la ei. Să vorbească mai puţin pe Facebook şi să vină în tribună. Mi-aş dori foarte mult să mă înjure de aici din tribună, mi-aş dori să văd miercuri un stadion plin. În presă, acum două zile, a apărut că avem 15 zile de întârziere la bani şi noi avem două luni şi jumătate. Munceşti, munceşti, munceşti în gol, degeaba. Au fost promisiuni, dar a rămas totul doar la stadiul de promisiune. Aşteptăm. Mi se pare normal, chiar dacă suntem în România, banii să fie la zi. Păi dacă nu va veni Moş Crăciun, mă gândesc serios în decembrie să îmi caut altă echipă. Dacă nu voi fi plătit, cu siguranţă mă voi gândi la altă echipă, deoarece am un copil de crescut şi trebuie să îi ofer totul. Domnul Negoiţă nu zice nimic, pentru că nu l-am mai văzut de un an. Acum un an, când mi-am prelungit contractul, de atunci nu l-am văzut" , a spus Nistor, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia Dinamo a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Perovic, în minutul 47, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Dan Nistor.