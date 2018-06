Dan Tudorache, primar la sectorul 1, a început să repare lifturi

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, anunţă că a demarat programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din sector, scrie Agerpres.

"Am demarat, astăzi, programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din Sectorul 1. Primul pas - întâlnirea cu preşedinţii şi cu reprezentanţii primelor 40 de asociaţii de proprietari de pe raza sectorului. Le-am explicat şi le-am detaliat oamenilor acest proiect menit să completeze şi să încheie programul de reabilitare termică a blocurilor. Este un proiect la care eu ţin foarte mult, un proiect care face parte din seria angajamentelor pe care mi le-am luat în faţa cetăţenilor Sectorului 1 atunci când mi-au încredinţat mandatul de primar. Pentru realizarea acestui proiect, am promovat modificarea în Parlament a cadrului legislativ care reglementează implicarea primăriilor în finanţarea şi realizarea acestui tip de lucrări, fapt concretizat în Legea 231/2017 în temeiul căreia demarăm acum programul", scrie Tudorache, marţi, pe pagina sa de Facebook.El menţionează că vor fi înnoite lifturile la blocurile reabilitate termic."Vom înnoi lifturile de la blocurile reabilitate termic şi avem în vedere patru categorii de lucrări: sistemul de tracţiune (motorul), mecanismele de acţionare electrică (panouri de comandă), componentele mecanice (broaştele de uşi), precum şi cabina liftului. Aceste soluţii vor fi aplicate în funcţie de situaţia de la fiecare bloc în parte. Pot fi aplicate una, mai multe sau toate cele patru soluţii, lucru stabilit după întocmirea unui amplu studiu de fezabilitate. Ne-am propus să finalizăm acest studiu în luna septembrie, să aprobăm programul de investiţii în luna octombrie, urmând ca, până la sfârşitul anului în curs, să încheiem contractele de mandat cu asociaţiile de proprietari interesate. Ne dorim ca lifturile de la blocurile reabilitate termic din Sectorul 1 să fie reînnoite până la sfârşitul anului 2019", afirmă edilul.Tudorache mai spune că, potrivit legii, primăria poate suporta până la 90% din costurile totale ale acestui tip de investiţie, diferenţa urmând a fi suportată de asociaţia de proprietari."Am stabilit că varianta pe care vom merge este cea cu costuri minime pentru beneficiari. De asemenea, mă angajez în faţa cetăţenilor ca împreună cu colegii mei să căutăm soluţiile legale pentru ca aceste costuri să fie zero. Pentru că, aşa cum a fost cazul la reabilitarea termică a blocurilor, primăria celei mai bogate comunităţi din România are resursele necesare susţinerii integrale a investiţiilor în eficienţa energetică a acestora", explică edilul de sector în postarea sa.