VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 58: NU va exista VALUL DOI!

A apărut episodul 58 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după Starea de urgență și anunță sec: NU va exista VALUL DOI!

Explicațiile mai jos:

”Au fost 3 zile de libertate totală.

”Ce vreți măi acum? Ce dracu vreți? Să fiți brusc considerați deștepți după ce ați stat ca niște proști, ați votat ca niște proști, ați înțeles ca niște proști... NU se poate! Nu ai cum acum să te trezești brusc și să nu-ți mai convină ceea ce ai lins atâtea luni de zilei! Ați halit tot ce vi s-a dat, Haliți în continuare, doar că după această Stare de urgență nu se va mai hali nimic! De ce? Pentru că este ilegal! Și eu voi repeta asta în fiecare zi până fiecare român va înțelege că ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al restricțiilor este ilegal! Rețineți - este ilegal! Ăștia care aveți terase... de ce nu ați deschis terasele măi? S-a votat să se deschidă terasele!... Păi nu că acolo scrie că nu e obligatoriu să se... Păi nu, nu obligatoriu în sensul că nu vine Miliția să te oblige s-o deschizi! Citiți textul de lege.

România s-a împărțit în două - proștii și ăia care știu ce e legal, adică cât de cât deștepți! Proștii sunt majoritari, iar ăia care știu cât de că e legal să acționeze dreacu!

Nu se va putea altfel pentru că fiecare zi care trece cu astfel de restricții aplicate din prostie este o zi care adaugă adâncime gropii în care toată țara se scufundă din punct de vedere economic. Muriți de foame băi oameni!

”Orban nu deschide terasele că are el ceva cu Rareș - ruj roz pentru că ăla a spus că pe 15 se deschid și ăsta acum îi arată aluia că nu se deschid. Cam ăsta e nivelul! Păi de ce nu mă lași să nu mă duc la terasă din moment ce eu am voie în parc? Care e diferența între a merge în parc și a merge la terasă? Dimpotrivă la terasă e 1 m între o masă și cealaltă masă și e în regulă. Suntem 5-6, hai doi care ați mai rămas doi după carantină, deci este distanță fizică și atunci care dracu e diferența că mă lași să merg la Mega, Ikea, în parc și nu mă lași la terasă? Este o ambiție pe care și-au pus-o doi-trei cretinopați așa cum este Tătaru, acest idiot, care ne spune că vezi Doamne dacă nu stăm cuminței el să dea iar Starea ce urgență. Ce vorbești mă? Păi cine mai intră în casă? Păi de ce să mai stau în casă când la Nădlac au intrat iar câteva sute de mii, sunt aia izolați ăia, carantinați, NU! Păi ați expuși polițiști în fața ălora veniți din focare, nu ați făcut nimic. Azi au intrat iar o grămadă și eu nu am voie să merg la terasă? Eu nu am voie să merg la Cărturești fără mască? Eu nu haleasc prosteala asta!”

Îngropați voit HoReCa! Îngropați voit economia!

NU veți mai putea inventa un alt val! NU mai halește nimeni asta! SUA a dat drumul, Marea Britanie și Franța au făcut acord dau drumul la toți, acord bilateral - circuția liberă... păi Marea Britanie și Franța sunt locul 1 și 2 la morți, draci, laci... ăia dau drumul la tot și noi în România cu 1000 de morți din 19 milioane nu dăm drumul? Cum o joci pe asta mă?