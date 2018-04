Dăncilă, înainte de întrevederea cu Iohannis la Cotroceni: 'Nu este nicio surpriză'

Premierul Viorica Dăncilă a confirmat că astăzi se va întâlni cu Klaus Iohannis la Cotroceni pentru o discuţie legată de aplicarea Legii salarizării unitare şi efectele sale. Premierul a spus că a vorbit cu Klaus Iohannis despre această întâlnire la ședința CSAT, urmând să fie stabilită doar data.

„Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu dl președinte, o să vă dau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut CSAT, deci acum două săptămâni în urmă. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data”, a spus Dăncilă.

Întâlnirea este programată la ora 12.00, la Palatul Cotroceni.