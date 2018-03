Daniel Constantin intervine în 'războiul' dintre Ponta și Dragnea și dezvăluie: 'Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Dragnea ca ministru de Interne'

Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne în primul Cabinet pe care l-a condus în calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianţă cu PSD în acea perioadă.

Întrebat dacă a văzut o listă de miniştri înainte de desemnarea Cabinetului "Ponta 1", Daniel Constantin a negat, dar a povestit că a existat o discuţie pe marginea acesteia.

"Eu nu am văzut nicio listă de miniştri înainte de discuţia pe care am avut-o la Cornu, în ziua de duminică, dacă nu mă înşel acolo au fost câteva persoane - dl Ponta, dl Crin Antonescu, dl Eduard Hellvig, dl Dragnea şi cu mine - fiecare având calităţi politice şi era normal să fim acolo să discutăm de instalarea Guvernului. E adevărat, cu o zi înainte, când am mers la Braşov, dl Ponta ne-a prezentat în mare structura, nu s-a vorbit sub nicio formă de niciun nume, numele au fost discutate duminică şi nici atunci în amănunt, pentru că era sarcina fiecărui lider de partid să meargă să obţină votul, să facă această discuţie în interiorul partidului din care face parte. A fost o discuţie foarte lungă, dar în linii mari ea a fost rezolvată în jumătate de oră vizavi de ce portofolii revin PNL, PC şi PSD. Discuţia foarte lungă a fost legată de instalarea sau nu a domnului Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne. Aceasta a fost discuţia cea mai lungă în acea perioadă. Sigur că nici eu, nici Crin Antonescu nu am intervenit atunci foarte mult, era o problemă internă, e adevărat că unii încercau să tragă de partea lor pe ceilalţi care erau participanţi la discuţii. Dl Ponta nu a fost de acord cu numirea dlui Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne. Au fost argumente pe care le-au discutat şi separat de noi, şi împreună", a detaliat Daniel Constantin.

El a precizat că în discuţiile de atunci nu a existat sub nicio formă vreo discuţie referitoare la implicarea Serviciului Român de Informaţii sau a lui George Maior în desemnarea miniştrilor.

"Nu, sub nicio formă, atunci nu a fost nicio discuţie, nici în drumul nostru spre Braşov, cu o zi înainte, când nu a participat dl Dragnea, şi nici în ziua respectivă nu s-a adus în discuţie SRI-ul sau numele George Maior. Nu a fost nicio listă, au fost lucruri pe care le-a prezentat Victor Ponta, a fost o paritate ACD - PSD care s-a pus pe masă. Postul de ministru de Interne a fost în dreptul PSD şi după aceea sigur că au început discuţiile. Dl Liviu Dragnea spunea că i se cuvine acest post, dl Ponta nu a fost de acord, deci au fost discuţii în contradictoriu pe aceasta", a adăugat Constantin.

Potrivit lui Daniel Constantin, ceea ce se întâmplă în prezent trebuie privit "într-o cheie politică".

"Nu există un adversar şi o temă, există lideri politici, fără să îi nominalizez, care încearcă să se credibilizeze, să îşi construiască un profil prin raportare la cineva. În perioada aceea, "duşmanul" sau adversarul politic era Traian Băsescu şi era o temă să scăpăm ţara de ceea ce a însemnat PDL şi Traian Băsescu. Acum nu-i o temă, dl Klaus Iohannis refuză, poate justificat, să intre în această dezbatere cu actualii lideri politici. Şi atunci se încearcă crearea unui adversar şi, probabil, lipirea dlui Ponta de acest adversar pe care, am văzut aseară, că dl Dragnea nu l-a definit, că nu ştie să îl definească. (...) Existau şi atunci, există şi acum această tendinţă păguboasă a unor politicieni să ia deciziile separat de alţii, să se creeze bisericuţe. Atunci a încercat dl Dragnea oarecum să securizeze relaţia cu dl Ponta, să ia numai împreună decizii, şi aşa mai departe. Dacă vă amintiţi, eu am participat la formarea guvernului PSD - ALDE. Acest guvern nu a fost stabilit în 3, aşa cum trebuia să fie stabilit: Tăriceanu - Dragnea - Constantin, a fost stabilit după o discuţie pe care au avut-o în secret Liviu Dragnea cu Călin Popescu-Tăriceanu. Aşa s-a încercat şi în perioada respectivă", a spus deputatul independent, copreşedinte al Pro România, potrivit Agerpres.