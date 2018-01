Daniel Dragomir, ipoteză EXPLOZIVĂ: jurnalistul care scrie la comanda lui Coldea

Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, lansează un atac extrem de jur la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține că jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lansează mesajele publice dorite.

Citește și: ALERTĂ - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului: critici EXPLOZIVE la adresa Guvernului

Citește și: ALERTĂ - DNA intră în FORȚĂ în Guvern

Citește și: ALERTĂ - Valeriu Zgonea, trimis în judecată de către DNA

”Traim in stalinism. Coldea ii dicteaza articole colonelesei Dogioiu.

Pentru a mia oara coloneleasa Ioana Dogioiu emite un text dupa dictare. Un text stalinist.

Din sintagma “retragerea SRI in cazarmi” intrevedem duhoarea hoitului lui Coldea care nu sta deloc cuminte in ultimul timp, face ce stie el mai bine: minte, pacaleste, ameninta, conspira, pune la cale lucruri, scoate dosare pitite, dar mai ales. Mai ales este speriat ca se apropie vremea cand va raspunde. Alaturi de Kovesi.

Un articol care ne arata unde a dus Statul paralel Romania in acesti ani: in cea mai grava bataie de joc a drepturilor fundamentale, instigarea la incalcarea dreptului la libera circulatie, abuzive intruziuni in viata privata, distorsionarea legii in interes dictatorial.

Iata doua pasaje ca sa intelegeti cum scrie aceasta unealta a statului paralel de la spa-ul lui Pescariu:

“Codul de procedura penala nu impune vreo limitare anume a duratei interdictiei de a parasi tara stabilita de instanta de judecata, iar CEDO vorbeste, in materie de masuri preventive, despre "durata rezonabila", deci una raportata la circumstantele concrete ale cauzei.”

“In plus, sa nu ne ascundem dupa degete. A fost atat de mult circ in privinta "campului tactic" din justitie tocmai pentru ca el facea mai dificile actele de coruptie din timpul proceselor.

Daca Stan Mustata e acum la puscarie nu in roba, nu impartind sentinte cadou pentru alde Dan Voiculescu, este pentru ca a existat "campul tactic" care a realizat interceptari ambientale astazi imposibile in investigatiile penale. Asa cum nu mai sunt posibile nici filajele.”

De aici vedem ura si lipsa de orice fundament juridic, vedem crasa necunoastere a legii si stilul Coreii de Nord imprimat de Coldea si Kovesi.

Instigarile colonelesei la nerespectarea legii si a ordinui constitutionale ar trebui investigate de SRI (care are o Directie anume desemnata pentru astfel de elemente anti-nationale). Mai ales ca din fericire, actualul director Hellvig chiar nu are nimic de impartit cu gasca celor care au condus SRI inainte si o alimenteaza pe Dogioiu, ilegal, in continuare, cu informatii.

“Toata lumea intr-o mare inchisoare ca asa vrem noi”.

S-a dus vremea aceea tovarasi. Pregatiti-va sa infruntati urgia celor iubitori de libertate.

Exista o parte speciala a iadului pregatita pentru tradatorii de tara ca voi”, scrie Daniel Dragomir, pe pagina personală de Facebook.