Daniel Pancu: Păcat de munca jucătorilor, nici nu ştiu cine e vinovat. Ieri, la antrenamentul oficial, am văzut că stâlpul ăsta nu funcţionează

Tehnicianul echipei Poli Iaşi, Daniel Pancu, a declarat, duminică, după încheierea neaşteptată a meciului cu FC Viitorul, că la antrenamentul oficial făcut în urmă cu o zi a văzut că unul dintre stâlpii nocturnei nu funcţionează, dar a crezut că a fost lăsat stins intenţionat, anunță news.ro.

"E un accident, se întâmplă. Eu am păţit şi ca jucător, cu PSG. E păcat de munca jucătorilor, nici nu ştiu cine e vinovat. Ieri, la antrenamentul oficial, am văzut că stâlpul ăsta nu funcţionează. Am crezut că aşa a fost lăsat, am mai păţit asta la antrenament, să fie lumina la jumătate. Astăzi, la încălzire, am realizat că nu merge. E păcat de munca băieţilor, de cum au intrat în a doua repriză. Avem cel mai mic buget din Liga 1, o groază de jucători noi. Aici este o echipă cu multă probleme, încercăm să le rezolvăm din mers. Eu stau la 100 de metri de intrarea în Iaşi, dar am impresia că acolo scrie Barcelona sau Madrid. Toată lumea vrea victorii, dar noi suntem o echipă în reconstrucţie. Băieţii aveau lacrimi în ochi în vestiar. E frustrant, dar nu trebuie să ne legăm de această problemă cu nocturna. Cine a greşit cu nocturna, trebuie să plătească", a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Meciul Poli Iaşi – FC Viitorul, contând pentru etapa a noua a Ligii I, a fost declarat încheiat de centralul Horia Mladinovici, în minutul 54, după ce nocturna stadionului din Iaşi s-a stins din nou.

Partida începuse cu aproape o oră întârziere, din cauza problemelor cu nocturna.

Nocturna s-a stins în minutul 54, imediat după un gol al ieşenilor, prin care gazdele preluat conducerea cu 2-1. Anterior, au marcat Dobrosavlevici pentru FC Viitorul, în minutul 20, şi Zajmovic, în minutul 52, pentru Poli Iaşi.