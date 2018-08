Darius Vâlcov, ATAC la adresa a două instituții de presă din România: Televiziunea prin care unitatea militară SRI își transmite informațiile

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, a lansat un atac la adresa Digi, cu referire la administrarea fondurilor de pensii private, fostul ministru menționând că este televiziunea prin care SRI își transmite informațiile. De asemenea, Vâlcov s-a referit și la 4 dosare ale Realitatea, adresându-i o întrebare și procurorului general.

"Am o întrebare pentru ASF: dacă e adevărat că valoarea contabilă a unei acțiuni Digi e 1,8 lei și, dacă e așa, cum de a fost cumpărată de cei care administrează fonduri de pensii private la o valoare de 40 de lei fără ca nimeni să reacționeze? Aș face această solicitare publică ASF. Doar pentru că e televiziunea prin care unitatea militară SRI își transmite informațiile? Iar despre Realitatea, acum două săptămâni am aflat că 300 de magistrați sunt șantajați cu dosare deschise la DNA, dar nelucrate. L-aș întreba pe procurorul general, câți jurnaliști și patroni de presă au dosar deschise și neînchise, ținând cont că doar Realitatea Tv are 4 dosare deschise la acest moment?", a spus Darius Vâlcov la Antena 3.