Datele INS și declarațiile ministrului Muncii se bat cap în cap - Câți români sunt, de fapt, apți de muncă, dar nu vor să își caute slujbe

Anul trecut, 237.700 de persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform News.ro.

Astfel, forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea, anul trecut, 237.700 persoane, în scădere cu 15,3% faţă de anul anterior.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5,859 milioane persoane), 237.700 persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 42.900 faţă de anul precedent).

În plus, ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2018 de 2,2%, cu 0,1 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent, potrivit INS.

”În anul 2018, 203.200 persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate”, se arată în comunicat.

Această categorie de persoane a reprezentat 2,2% din populaţia activă, 2,3% din populaţia ocupată şi 31% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 3.500.

Suntem conştienţi de lipsa forţei de muncă în România, iar atunci când mediul de afaceri se va apleca cu un pic cu mai multă empatie către angajaţi, cu siguranţă şi randamentul lor va creşte, a declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, conform Agerpres.

"Suntem conştienţi de lipsa forţei de muncă în România şi am făcut un apel la un moment dat către mediul de afaceri. Atunci când mediul de afaceri se va apleca cu un pic mai multă empatie către angajaţi şi aceştia se vor simţi respectaţi, cu siguranţă şi randamentul lor va creşte. După cum ştiţi, la sfârşitul anului trecut am semnat un Memorandum prin care am declarat domeniul construcţiilor un domeniu prioritar pentru România", a spus Budăi.