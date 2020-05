De sărbătoare - Ministrul Internelor face videoconferinţă cu copiii de 1 iunie în prezenţa unor 'supereroi'

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, îi invită pe copii ca până vineri, la ora 12,00, să îi trimită desene având ca tematică perioada pandemiei de COVID-19, urmând ca pe 1 Iunie autorii lucrărilor "cu cel mai puternic mesaj" să se întâlnească cu ministrul, medici, poliţişti, jandarmi, aviatori într-o videoconferinţă cărora pot să le adreseze întrebări, potrivit Agerpres.

Desenele vor fi trimise ca mesaje, în privat, pe pagina de Facebook a ministrului Vela, împreună cu datele de contact - părinţii trebuie să îşi dea acordul pentru publicarea desenelor, dar şi pentru apariţia copilului în videoconferinţă."Vrem să privim prin ochii lor cum se vede această perioadă, cum se văd supereroii sau cum se vede întreaga lume! Dintre toate desenele le vom selecta pe cele care aduc cel mai puternic mesaj, iar autorii acestora sunt cei care vor participa la întrevederea noastră. (...) Abia aştept desenele şi să ne întâlnim! Mult succes!", a transmis joi Vela, printr-un mesaj pe Facebook.

El a adăugat că îşi doreşte ca, împreună cu colegii din MAI, să facă în acest an din 1 Iunie o zi "cu totul specială" pentru cei mici.



"Pentru că în acest an nimic nu mai este la fel şi pentru că nu putem avea ziua porţilor deschise ca până acum, ne vedem cu cei mici în lumea digitală. Începând de acum şi până mâine (vineri) dimineaţă (ora 12,00) dăm startul înscrierilor pentru copiii care îşi doresc să vorbească cu mine, dar şi cu supereroii acestor zile (medici, pompieri, poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi nu în ultimul rând şi aviatori). Vor avea ocazia să îi întrebe despre ce înseamnă să fii supererou în zilele acestea şi, mai ales, le vor da sfaturi dacă asta îşi doresc să fie când vor fi mari", a arătat Marcel Vela.



El i-a îndemnat pe români "să nu deznădăjduiască". "Hristos S-a Înălţat! Vă doresc ca în această zi binecuvântată să vă găsiţi un răgaz pentru liniştea dumneavoastră, dar şi pentru rugăciune. Nu trebuie să deznădăjduim nicio clipă, cu credinţă, iubire pentru viaţă şi pentru tot ce ne înconjoară, vom merge mai departe, împreună!", a mai scris ministrul de Interne.