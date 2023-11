Decizia de a rămâne la Manchester United a fost una bună, afirmă Harry Maguire

Internaţionalul englez Harry Maguire afirmă că decizia sa de a rămâne la echipa de fotbal Manchester United şi de a lupta pentru locul său în echipă a fost justificată, după ce a antrenorul Erik ten Hag l-a utilizat pe fundaş în ultimele meciuri, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Maguire, jucător achiziţionat cu 70 de milioane de lire în vara anului 2019 de la Leicester City, şi-a pierdut postul de titular la United în sezonul trecut, în condiţiile în care Raphael Varane, Lisandro Martinez şi Victor Lindelof au fost opţiunile preferate în centrul apărării, iar numele său a fost legat în vară de un posibil transfer la West Ham United.

Cu toate acestea, jucătorul în vârstă de 30 de ani a decis să rămână pe Old Trafford şi a profitat de accidentările suferite de Varane şi Martinez pentru a reveni în prima echipă a lui Manchester United începând cu ultimele opt meciuri disputate de Red Devils în toate comptiţiile.

Întrebat dacă această serie serveşte drept justificare pentru faptul că a rămas la United, Harry Maguire a răspuns: "Desigur".

''Rapha (Varane) şi Licha (Lisandro Martinez) au jucat genial şi au păstrat poarta imaculată în multe rânduri. A trebuit să aştept vremea mea şi să am răbdare", a spus Maguire după victoria la limită obţinută de Manchester United pe teren propriu în faţa formaţiei Luton Town (1-0), sâmbătă în Premier League.

"Am avut două sau trei ocazii în sezonul trecut de a beneficia de o serie de meciuri, dar am fost bolnav, m-am accidentat de două ori, aşa că nu am prins niciodată ritmul şi nu am avut niciodată o serie de jocuri în care să-i demonstrez antrenorului calităţile mele. Acum am asta, îmi place foarte mult fotbalul meu şi îmi place foarte mult să joc pentru acest club", a adăugat Harry Maguire.

Manchester United ocupă locul 6 în clasamentul din Premier League şi va disputa următorul său meci de campionat pe 26 noiembrie, în deplasare, cu Everton.