Declarația de presă a lui Klaus Iohanis - Președintele nu ia act de demisiile celor trei miniștri

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 23 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, declarații de presă.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bună ziua! În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic, de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare, mi se pare că este, această remaniere întreagă, neavenită.

Pe de altă parte, avem cele trei demisii și, la un moment dat, evident că aceste trei persoane vizate vor pleca. Însă, cele trei propuneri, care au fost făcute pentru a înlocui miniștrii care pleacă, sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și, în consecință, nu accept această remaniere, așa cum mi-a fost propusă. Pentru a merge totuși mai departe, am avut o discuție telefonică cu doamna Prim-ministru și am rugat-o fie să vină cu alte propuneri pentru persoanele care vor prelua cele trei portofolii care, într-un final, se vor vacanta, fie să vină cu propuneri pentru miniștri interimari până când PSD vine cu niște propuneri pe care le pot accepta.

Jurnalist: Ce v-a răspuns premierul la această solicitare?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Că se va gândi și va veni cu o soluție.

Jurnalist: V-a dat un termen de zile în care va veni cu o soluție, cu noi propuneri?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu am discutat despre niciun termen.

Jurnalist: Dacă se va ajunge la varianta restructurării și PSD va veni, să zicem, cu aceleași propuneri, aveți de gând să împiedicați în vreun fel semnarea decretului, în cazul în care PSD va împinge aceleași propuneri în față printr-o restructurare parlamentară?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Deocamdată suntem în situația unei remanieri solicitate, pe care tocmai am refuzat-o ca principiu. Dacă în această fază, înainte să scriu eu vreun răspuns sau vreun decret, Parlamentul încearcă o restructurare, atunci vom vedea dacă vor reuși în Parlament, dar o astfel de încercare aș trata-o ca pe o încercare de a-l ocoli pe Președinte și vom vedea, împreună cu departamentul de specialitate, ce acțiuni juridice s-ar impune atunci.

Jurnalist: Deci nu luați act nici măcar de demisiile pe care le aveți pe masă acum?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu iau act de aceste demisii până când nu știu ce persoane vor prelua portofoliile.

Jurnalist: V-a spus doamna premier când să vă auziți din nou sau când să vină cu o propunere?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu am discutat. I-am oferit doamnei premier, atunci când are o propunere, să mă caute și să mă anunțe.

Jurnalist: Ne puteți da câteva motive pentru care ați respins? Care sunt argumentele concrete?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Deci persoanele pur și simplu nu sunt pregătite, nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste poziții. Mai mult...

Jurnalist: ... pentru că domnul Nicolicea, cumva anticipând răspunsul de astăzi, a transmis un comunicat de presă dimineață în care îți expunea CV-ul. Multă experiență...

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Vă rog!

Jurnalist: Veți avea mâine o întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Veți discuta și teme care țin de Codul Penal, cel care este modificat în aceste zile de Parlament?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, voi avea mâine o întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, întâlnire solicitată de cei din Comisie, și, cu siguranță, vom discuta și situația Codurilor.

Eu vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază bună! La revedere!