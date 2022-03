DEMISIE MARE - Directorul muzical al Teatrului Bolşoi din Moscova a demisionat

Dirijorul rus Tugan Sohiev a anunţat că a demisionat din funcţia de director muzical al Teatrului Bolşoi din Moscova şi al Orchestrei Naţionale a Capitole din Toulouse, spunând că a fost presat să ia atitudine faţă de evenimentele din Ucraina, informează AFP preluat de agerpres.

''Ştiu că mulţi oameni au aşteptat ca eu să mă exprim şi să-mi fac cunoscută poziţia cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina în acest moment", a scris el într-o declaraţie transmisă duminică de agentul său pentru AFP.''În primul rând, trebuie să spun cel mai important lucru: nu am susţinut niciodată şi voi fi întotdeauna împotriva conflictului sub orice formă", subliniază el.Faptul că "unii oameni pun la îndoială dorinţa mea de pace şi cred că eu, ca muzician, pot vorbi despre orice altceva decât despre pacea pe planeta noastră este şocant şi ofensator pentru mine".Considerat unul dintre cei mai mari din tânăra generaţie, acest dirijor de origine oseţiană - un grup etnic din Caucazul rusesc - spune că încă nu poate "suporta să asiste la modul în care colegii (săi), artişti, actori, cântăreţi, dansatori, regizori sunt ameninţaţi, trataţi fără respect şi victimizaţi de cultura +anulării+".''Mi se cere să aleg o tradiţie culturală în detrimentul alteia. (...) În curând mi se va cere să aleg între Ceaikovski, Stravinski, Şostakovici şi Beethoven, Brahms, Debussy. Acest lucru se întâmplă deja în Polonia, o ţară europeană, unde muzica rusă este interzisă'', deplânge el.''Confruntat cu opţiunea imposibilă de a alege între iubiţii mei muzicieni ruşi şi francezi, am decis să demisionez din funcţia de director muzical al Teatrului Bolşoi din Moscova şi al Orchestrei Naţionale a Capitole din Toulouse cu efect imediat'', a scris el duminică într-un comunicat.''Noi, muzicienii, suntem aici pentru a le reaminti oamenilor de ororile războiului prin muzica lui Şostakovici. Noi, muzicienii, suntem ambasadorii păcii. În loc să ne folosească pe noi şi muzica noastră pentru a uni naţiuni şi popoare, suntem divizaţi şi ostracizaţi", spune el indignat.