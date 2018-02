Denis Man: 'Ne-am dăruit pe final, păcat nu am început aşa meciul'

Atacantul echipei FCSB Dennis Man a declarat că el şi coechipierii să-i s-au dăruit pe finalul derbiului cu FCSB, părându-i rău că nu au făcut la fel de la începutul meciului.

"Am crezut până la final că putem reveni. Important este că am reuşit să egalăm, Ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm astăzi, dar până la urmă e bine şi aşa. Dică are încredere în toţi jucătorii, pentru că suntem jucătorii lui şi ne dă încredere. Mi-a transmis ce trebuie să fac în timpul jocului şi sper că este mulţumit. Ne-am dăruit pe final, păcat nu am început aşa meciul. N-avem ce să facem, mergem mai departe. Atmsofera de la derbi nu se compară cu nimic, din păcate numai la aceste meciuri sunt atâţia oameni. Părerea mea este că campionatul se decide în play-off. Ne va aştepta un meci greu la Lazio, au jucători de calitate. Este important să mergem să jucăm, pentru că nu avem nimic de pierdut şi până la urmă e doar un meci de fotbal",a declarat Man, la Telekom Sport, conform News.ro.

Formaţia Dinamo a remizat cu FCSB, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 2-2, în derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, în care a fost egalată după ce a condus cu 2-0.

Au marcat Pesic '20 şi Torje '57 pentru Dinamo, respectiv Man '84 şi Teixeira '90+3 pentru FCSB.