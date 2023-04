Descinderi în industria lemnului: Poliția și Garda Forestieră au dat amenzi și au confiscat lemn!

Poliţiştii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecţia Fondului Forestier si Piscicol, impreună cu reprezentanţii Gărzii Forestiere Suceava, s-au deplasat in bazinule forestiere Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava în vederea verificării legalităţii prin care mai mulţi operatori economici de profil au expediat şi primit materialul lemnos aferent mai multor avize de însoţire electronice, emise din depozitele societăţii dar şi din fondul forestier. În urma controalelor, s-au dat amenzi de zeci de mii de lei şi s-a confiscat materialul lemnos.

S-au dat amenzi de zeci de mii de lei

”În perioada 05 – 06 aprilie 2023, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, poliţiştii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecţia Fondului Forestier si Piscicol, impreună cu reprezentanţii Gărzii Forestiere Suceava, s-au deplasat in bazinule forestiere Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava în vederea verificării legalităţii prin care mai mulţi operatori economici de profil au expediat şi primit materialul lemnos aferent mai multor avize de însoţire electronice, emise din depozitele societăţii dar şi din fondul forestier”, precizează Poliţia Română. În urma ilegalităţilor constatate au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale conform Legii nr. 171/2010 în valoare de 56.000 lei.

S-a confiscat și lemn

De asemenea, au fost confiscaţi 178 metri cubi material lemnos în valoare de cca. 46.000 lei, arată autorităţile. Astfel, în perioada 05 – 06.03.2023, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, poliţiştii din cadrul I.P.J. Suceava - Serviciul de Ordine Publică-Biroul Protecţia Fondului Forestier si Piscicol, impreună cu reprezentantii Gărzii Forestiere Suceava, s-au deplasat in bazinul forestier Vatra Dornei, jud. Suceava in vederea verificării legalităţii prin care trei operatori economici de profil au expediat si primit materialul lemnos aferent mai multor avize de insotire electronice, emise din depozitele societăţii dar si din fondul forestier.

”Cu ocazia verificărilor efectuate la cei trei operatori economici de profil, privind un număr total de 6 avize electronice şi din analiza datelor înregistrate în aplicaţia informatică pe linie de silvicultură SUMAL 2.0., s-a stabilit faptul că cei trei operatori economici au primit in depozitele societăţilor cantitatea totală de 73,26 mc lemn rotund răsinoase fără provenienţă legală. De asemenea, s-a constatat faptul că operatorii economici nu au respectat obligaţia de a efectua fotografiile aferente materialului lemnos transportat, pentru unele avizele de însotire electronice raportate in aplicaţia SUMAL 2.0. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a celor trei operatori economici, aplicându-se 6 sancţiuni in valoare de 26.000 lei conform art.19 alin. (1), alin. (2^2), lit. a) si b) din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 73,26 mc lemn rotund răsinoase in valoare totală de 18.144 lei. (valoare stabilită conform O.M. 216/2023 privind preţurile de referintă ale materialului lemnos pentru anul 2023)”, se menţionează în comunicat. De asemenea, la data de 05.04.2023, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, poliţiştii din cadrul I.P.J. Suceava - Serviciul de Ordine Publică-Biroul Protecţia Fondului Forestier si Piscicol, impreună cu reprezentantii Gărzii Forestiere Suceava, s-au deplasat pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava în vederea verificării legalităţii prin care un operator economic de profil a emis din fondul forestier către punctul de lucru al societăţii mai multe avize de însoţire. ”Cu ocazia verificărilor efectuate la acest operator economic de profil şi din analiza datelor înregistrate în aplicaţia informatică pe linie de silvicultură SUMAL 2.0., s-a stabilit faptul că acest operator economic a expediat cantitatea totală de 66,77 mc material lemnos fără provenienţă legală, din fond forestier către depozitul societăţii. De asemenea, în urma efectuării balanţei dintre stocurile faptice inventariate la data de 05.04.2023 şi stocurile scriptice raportate în aplicaţia informatică SUMAL 2.0., s-a constatat faptul că operatorul economic deţinea în plus cantitatea de 26,76 mc material lemnos şi în minus cantitatea de 11,80 mc material lemnos. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a operatorului economic, aplicându-se un număr total de 4 sanctiuni in valoare de 30.000 lei conform art.19 alin. (1), lit. c; art.19 alin. (1), lit. b; art.19 alin. (2), lit. e şi art. 19, alin. (2)^2, lit. a, toate din din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 105,34 mc material lemnos(din care 6,49 mc cherestea răşinoase) in valoare totală de 27.603,67lei (valoare stabilită conform O.M. 216/2023 privind preţurile de referintă ale materialului lemnos pentru anul 2023)”, arată Poliţia Română. Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.