DEZVĂLUIRE - Un important şef din BNR, propagandă politică pe Facebook

Direcotrul Direcţiei de Stabilitate Financiară din Banca Naţională a României, adică exact structura care avertizează că în România criza este iminentă, a făcut propagandă politică pe Facebook, împotriva PSD. Dezvăluirea a fost făcută de Cristian Socol, profesor la ASE şi fost consilier al premierului Victor Ponta.

"Un mod de gandire. Directorul uneia dintre directiile strategice din Banca Nationala a Romaniei - Directia de Stabilitate Financiara Eugen Radulescu în decembrie 2016, în ziua alegerilor. Dansul este membru supleant in Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala si autorul celor mai multe dintre materialele ce intra in acel comitet. Este Directia care anunta intrarea in criză. Pacat de profesionistii din institutie, pacat ca se intra într -un joc politic incorect, afectandu-se astfel reputatia uneia dintre institutiile ce ar trebui sa fie pilon de stabilitate și expertiză", scrie Socol pe Facebook.

"Oameni buni, MERGEŢI LA VOT! Nu lăsaţi bebele din Teleorman sau veşnic asistaţii social care nu au chef de muncă să decidă în numele vostru. Ar putea fi un moment de cotitură, dacă am vota cât mai mulţi! Toate analizele arată asta. Hai să nu lăsăm să moară spiritul de după nenorocirea din Colectiv!", este mesajul postat în 2016 de Eugen Rădulescu.

Un comentariu pe subiect a făcut şi avocatul Gheorghe Piperea, care a distribuit postarea lui Cristian Socol. "Iata de ce spuneam ca BNR este partid de opozitie in Romania", scrie Piperea.

