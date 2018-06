Dezvăluiri explozive: Câţi bani ar fi primit România pentru a găzdui închisoarea CIA în care erau torturaţi terorişti

România a pierdut luna trecută procesul de la CEDO cu teroristul Al Nashiri, proces în care bărbatul susţinea că a fost închis şi torturat într-un centru de detenţie al CIA din Bucureşti. Crofton Black, un expert care a depus mărturie în proces, dezvăluie suma pe care ar fi primit-o România pentru a găzdui închisoarea CIA.

Suma pe care România ar fi primit-o în schimbul respectivei închisori, cel puţin în teorie, nu este cunoscută cu exactitate. Totuşi, Crofton Black, un expert britanic în programele de detenţie ale CIA, susţine într-o declaraţie pentru ziarul "Adevărul" că România a primit 8 milioane de dolari. Cel puţin în prima fază.



„Cred că este clar că autorităţile din România ştiau de programul de detenţie al CIA din ţara lor, pentru că, printre altele, au primit bani pentru asta. Autorităţile din România au primit peste opt milioane de dolari şi am determinat asta după ce am citit raportul Senatului SUA. Nu ştiu exact cât peste opt milioane de dolari. Cred că este clar, în cazul României, că au fost oficiali din România care erau conştienţi că au primit bani de la CIA pentru a găzdui prizonieri. Dacă vă uitaţi la raportul Senatului SUA, la pagina 97, veţi vedea la paragraful legat de centrul de detenţie 'Black' (n. r. – despre care Associated Press spunea că este codul pentru România) că suma cerută de staţia CIA din România sediul central al CIA a fost de 'X milioane de dolari' (n.r. - în engleză este precizat: 'an X million wish list', expresia însemnând costul cerinţelelor ţării respective legat de centrul de detenţie). Iar cifra ascunsă este 8, şi asta pentru că articolul nehotărât de dinaintea sumei este în engleză 'an' şi nu 'a'. Este tăiată o singură cifră. Iar singurul numeral din engleză înaintea căruia se pune articolul nehotărât 'an' şi nu 'a' este 'eight' (n.r. - opt). În acelaşi paragraf se specifică că o sumă de X milioane de dolari, mai mult decât cea cerută, a fost asigurată, dar nu ştim exact cât“, a declarat Crofton Black.

Practic, expertul susţine că România ar fi primit în cele din urmă o sumă mai mare decât cea de 8 milioane de dolari alocată iniţial, însă nu se ştie exact cât a primit în plus.

