Dezvăluiri INCENDIARE - Ioan Rus și Ion Țiriac nu mai încap în aceeași 'teacă'. Se pregătește un 'război total'?

Fostul ministru de Interne din Guvernul Adrian Năstase Ioan Rus și milionarul Ion Țiriac nu mai încap în aceeași 'teacă', susține Cătălin Tache într-un editorial publicat în Național, care prevede un „război total” între cei doi. Motivul discordiei - afacerile din transporturi.

„Fostul ministru de Interne si al Transporturilor este pe cale de a declansa un ”razboi total” si cu Ion Tiriac. De fapt, dupa cum arata informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, magnatul care inca se poate baza pe serviciile ”Vulpii” Virgil Ardelean s-ar fi aratat vadit deranjat de „explozia” afacerilor din transporturi ale unui Ioan Rus care ii merge de minune sub mandatul de edil al lui Emil Boc.

Document EXPLOZIV - DNA prezintă costul supravegherii într-un dosar controversat: 2,57 lei minutul de interceptare și 314 lei ora de filaj

Numai ca Rus nici nu vrea sa auda de ”oferta de nerefuzat” pe care i-ar fi trimis-o Ion Tiriac, astfel ca la Cluj se pregateste o adevarata ”noapte a cutitelor lungi”. (...)

Insa deocamdata Rus, care dupa ce a iesit din reflectoarele scenei politice, se simte mult mai confortabil in mediul de afaceri si ar prefera sa ramana la acest nivel. Mai ales ca mandatul lui Emil Boc pare sa-i priasca din plin, in special in domeniul afacerilor din transporturi. Acolo unde insa „arderea etapelor” de catre Rus nu-i convine deloc lui Ion Tiriac. Asa ca, dupa ce momentan se ”ciocnesc” in afacerile cu masini, cei doi si-ar putea muta razboiul si pe plan politic, in spatele partidelor PRO Romania si PLUS…”, scrie Tache.