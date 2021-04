Dezvoltatorii imobiliari l-au învins pe Nicușor Dan în Sectorul 4

Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România transmite miercuri că Asociatia Salvati Bucurestiul condusa de Nicusor Dan pierde definitiv procesul care justifica suspendarea PUZ-ului sector 4:

„Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat in data de 26.02.2021 mai multe hotarari de suspendare a PUZ-urilor de Sector pentru sectoarele 2, 3, 4, 5, 6. Prin Hotarararea 67/2021 s-a hotarat suspendarea hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4;

In referatul de aprobare si drept justificarea a acestui demers a Primarului General al Municipiului Bucuresti Dl. Nicusor Dan a utilizat un singur considerent privind justificarea demersului sau de suspendare a PUZ-ului Zonei de Sud a Sectorului 4 si anume: ,,o suprafata considerabila care avea functiunea de sere si care este oportun a fi exploatata ca spatiu verde devina construibila”.

Astazi 28.04.2021 Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat definitiv si fara alta cale de atac, cu privire la speta fostelor Sere Berceni, pe care s-a derulat si se deruleaza unul dintre cele mai importante proiecte rezidentiale din Capitala si a decis sa respinga alegatiile si sustinerile Asociatiei Salvati Bucurestiul si ale Fundatiei Eco-Civica, stabilind fara drept de apel, faptul ca pe acest amplasament nu s-au incalcat prevederile legale in materie si atat PUZ-ul Sectorului 4, cat si PUZ- ul zonal deja existent, au fost realizate cu respectarea tuturor normelor legale de urbanism.

Aceasta decizie definitiva a instantelor judecatoresti reprezinta o victorie importanta in stabilirea adevarului cu privire la sustinerile nefondate si alegatiile din ultima vreme, indreptate impotriva comunitatii imobiliare de catre Dl Nicusor Dan, bazate pe o asa zisa incalcarea a normelor privind spatiile verzi, fiind de fapt si unicul motiv al suspendarii PUZ-ului Sector 4.

In realitate, demersul de suspendare a PUZ-urilor si de initiere a foarte multor procese impotriva comunitatii si dezvoltarii imobiliare din Capitala nu a produs niciun beneficiu real, dar produce in continuare daune de ordinul sutelor de milioane de euro atat investitorilor, cat mai ales bugetului Capitalei si bugetului national.

Masura pedepsirii in bloc a intregii comunitati si a unei intregi arii a economiei, in contextul in care Capitala si zona metropolitana reprezinta aproximativ 30% din intreaga industrie de constructii din Romania se dovedeste nu doar un demers neeconomic, ci si nelegal cu privire la adoptarea unor astfel de masuri de suspendare, pe care consideram ca atat Primaria Capitalei cat si Consiliului General al Municipiului Bucuresti ar trebui sa le reconsidere in totalitate.

Indiferent de interesele politice sau orgoliile personale, mai importante sunt sprijinirea economiei si respectarea legalitatii de catre toate partile implicate, inclusiv de catre autoritatile publice locale, care trebuie sa gaseasca cai de armonizare si de crestere si nu modalitati de stopare sau de suspendare a unei activitati economice, asa cum este activitatea de construire si de dezvoltare imobiliara”.