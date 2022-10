Dimineață de coșmar la Zaporojie: Zeci de morți și răniți, în urma bombardamentelor rusești (Video)

Zeci de persoane au fost ucise sau rănite în timpul bombardamentelor din timpul nopţii, asupra oraşului Zaporijia, din sud-estul Ucrainei, a anunţat, duminică, tatul major general al forţelor armate ucrainene. "Peste noapte, ocupanţii ruşi au lovit cu cinism clădiri rezidenţiale şi infrastructură civilă", precizează comandamentul central al armatei, pe pagina sa de Facebook. "Informaţiile despe victime sunt în curs de confirmare, însă se ştie, deja, că sunt zeci de morţi sau răniţi".

Anterior, oficialul municipal Anatoli Kurtev a declarat că cel puţin 17 persoane au fost ucise în bombardamente, când rachetele au lovit un complex de blocuri înalte de apartamente şi alte clădiri. Reuters nu poate confirma independent aceste informaţii. Oraşul se află la aproximativ 125 de kilometri de cea mai mare centrală nuclear-electrică din Europa, aflată sub controlul Rusiei. Kievul şi Moscova s-au învinuit reciproc pentru bombardamentele la complexul administrat de personal ucrainean, ce au avariat clădiri şi ameninţă să cauzeze un accident nuclear catastrofal.

