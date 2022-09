Din anul școlar 2023 - 2024, studenții moldoveni de peste Prut vor primi burse de două ori mai mari în România

Tinerii din Republica Moldova, înmatriculaţi în acest an la universităţile din România, se grăbesc să treacă Prutul pentru că imediat începe școala.

Sunt multe emoții dar și speranțe pentru o pregătire de calitate. Cei care învață de mai multă vreme în România au confirmat că nu regretă alegerea făcută, transmite Tvr Moldova.

Bobocii și-au pregătit valizele și au pornit la drum cu emoție. Au rămas zile numărate până când universităţile din România îşi vor deschide uşile pentru studenţi. Sute de tineri basarabeni acceptați la studii au trecut deja Prutul. "E departe de casă. O să-mi fie dor, foarte tare... Dar totul va fi bine." Racordată la sistemul european de învătământ, România are mulţi profesori de valoare care pot oferi o bună pregătire noilor generaţii. Acesta este unul dintre motivele pentru care tinerii din Republica Moldova aleg să-și continue studiile acolo.

"Sunt foarte mulţumit de calitatea studiilor în România. Este o oportunitate incredibilă şi mă bucur că o am."

"Nu ştiu... în primul rând primeşti diploma europeană." "Poţi găsi profesori care încearcă să-ţi fie prieteni, să te înţeleagă, să te ajute de multe ori."

Bursele oferite de Guvernul României, sunt şi ele un avantaj pentru studenţi. Mai ales că urmează a fi majorate.

"Sper să fie puţin mai mare faţă de anii trecuţi, pentru că va fi de mare folos."

Plecarea la studii este un eveniment important în viața unui tânăr iar părinţii nu aveau cum să-l rateze. "Trebuia să vină şi momentul acesta... ca orice mamă care îşi iubeşte puii. De când era copil visa să facă studiile peste hotare şi nu l-am împiedicat." "Ca o mamă... – O să vă fie dor? Ce îi doriţi în noul an de învăţământ? – Succese, sănătate." "Sunt deja obişnuit. Am fost acolo deja trei ani. M-am obişnuit cu Timişoara. Am prins şi un accent. Sunt acasă, pot să zic." Și pentru a se simți ca acasă, tinerii basarabeni sunt întâmpinaţi şi îndrumaţi în România de către colegii mai mari. PAULA BODLEV, preşedinte, Clubului Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt" din Galaţi: "Au fost aduşi bobocii în speţă şi ulterior i-am ajutat să se cazeze în căminele studenţeşti. Zilele viitoare vom avea câteva proiecte pentru aceştia, prin care să cunoască campusul studenţesc, facultăţile, oraşul inclusiv. Îi ajutăm în completarea actelor, vizei, permiselor de şedere."

Anul universitar în România va începe pe 3 octombrie. Autoritățile au stabilit că studenții din Republica Moldova vot primi burse în aceleaşi condiţii cu cele acordate studenţilor cu domiciliu in România. Basarabenii vor beneficia din anul de studii 2023 – 2024, de burse de două ori mai mari - de la 320 de lei, la 700 de lei românești.