Dinamo va sesiza Comisia de Disciplină a FRF cu privire la comportamentul lui Valentin Lazăr

La meciul amical de sâmbătă, scor 0-0, în prima repriză, Valentin Lazăr a scos de la jambiere două perechi de chiloţi, roz şi mov, pe care le-a aruncat spre banca dinamovistă.

"Luaţi! Să-i daţi lui Mister (nr. - antrenorul dinamovist Ovidiu Burcă) în cantonament!", a strigat Vali Lazăr către banca celor de la Dinamo, conform digisport.ro.

"A reuşit (n.r. - Ovidiu Burcă) să dea liderii vestiarului afară. Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei 5. Se băga prin căsuţă, pe acolo, pe la Săftica. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Băieţii şi oamenii din jurul lui Dinamo ştiu ce face acest psiholog. Nu m-a supărat cu nimic, ştiam de o lună că va face asta (n.r. - că îl va da afară). Are impresia că e Dumnezeu pe pământ şi îi tratează aşa pe ceilalţi care l-au ajutat să ajungă la un punct de play-off...îi dai afară şi numai jucătorii sunt de vină. Domnul psiholog nu e de vină, că are nişte cărţi în faţa altora. Nu e aşa, hai să n-o mai dăm aşa.", a declarat Valentin Lazăr după meci, potrivit sursei citate.