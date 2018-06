Discuție INCREDIBILĂ între Mihai Chirica și Ecaterina Andronescu, într-o ședință PSD: 'Da, doamnă, am pus sigla mică, fiindcă am altceva mare!'

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost singurul om care a fost într-o poziție destul de bună în PSD, mai exact vicepreședinte al acestui partid, și care a avut curajul să-l înfrunte și să-l critice pe Liviu Dragnea și pentru asta i s-au retras întâi funcțiile în PSD, iar ulterior a fost exclus din partid. Într-un interviu acordat site-ului doarromania.ro, Chirica a relatat ce s-a întâmplat într-o ședință a partidului.

El a dezvăluit un schimb de replici avut cu Ecaterina Andronescu, cea care îi reproșa că la alegeri a pus o siglă prea mică pe afișele partidului. Despre Liviu Dragnea, Chirica spune că se bucură că a văzut la timp cine e.

”Bucuria mea mare e că l-am descoperit la timp. N-a fost o descoperire din dorința mea de a-l compromite, să intru eu în fruntea oștirii. Ci a fost motivată de caracterul omului cu care pleci la război. Toți știm că la un moment dat vom pieri. Dar avem speranța că va rămâne ceva în urma noastră care va dăinui. Nu un lucru material, că alea se năruie, de la piramide la blocuri. Mi-am dat seama că Dragnea nu poate lăsa nimic în urma lui.

De la o încercare prostească de a distruge un sistem, care nu spun că este perfect, din dorința nu de a-l perfecționa, ci a-și rezolva problemele personale. Atunci am realizat că dacă noi după o campanie în care noi am ieșit victorioși cu muncă, iar dumneavoastră faceți o nominalizare a unei persoane care nici măcar nu stătea în cel mai sinistru scenariu ca și posibilitate să fie premier, mă refer la Shaideh, atunci m-ați dezamăgit și gata!

Spune lumea că în politică trebuie să ai arta negocierii, dar acolo trebuie să se așeze oameni cu principii. Eu n-am găsit principiile la partener. Luăm și reversul medaliei, fiindcă războiul de la centru a devenit unul în teritoriu. Cu foștii colegi pe care i-am susținut și promovat, eu sperând totuși ca ei să rămână destinului orașului, și opoziția pe care am bătut-o bine, bine la alegeri și acum vă văd vulnerabil, fără spate, fiindcă singurul meu spate e sus, în Cer. Trebuie să desțelenesc un mecanism foarte pervers, de corupție, de lungă durată, nu e ușor de făcut asta.

Ne-au luat 12 milioane de euro cu o ușurință parșivă. Vorbiți cu primarii din țară, cu unii dintre ei, nu se mișcă nimic, robinetul european e închis complet. Dacă ar fi trecut pe la noi nu știu ce uragan, nu pierdeam atât cât o facem prin netragerea unor fonduri europene. Ce s-a întâmplat în Texas, au fost pierderi de 11 miliarde de dolari pierderi. La noi sunt 7 miliarde de euro pierderi prin netragerea fondurilor. Când ești sărac, nu simți consecința nedezvoltării. Sărac ai fost și ieri, ești și azi, și mâine, mereu. Dar ce s-ar fi întâmplat cu țara asta dacă se accesau banii aceștia și 7 miliarde de euro ajungeau pe piața românească, câte salarii se puteau plăti.

Cred că avem o șansă pe care știm s-o valorificăm. Nu mă duce mintea acum pentru ceva puternic cum a fost Revoluția, dar a venit timpul să clădim ceva puternic. Cred că generația celor care au terminat școala în perioada 1997-2005 ar putea schimba lucrurile.

În politica noastră, există ipocrizie de dicționar. Una ți se spune în fața, alta se întâmplă când ia cuvântul în sală. Te doboară, te aruncă în țârână, dă-i la gioale. Degeaba te uiți în ochii lor, nu vezi nimic.

Și te mai lovești de momente faine, gen la ședința politică celebră în care am fost mazilit. Doamna Ecaterina Andronescu, cu vocea ei de bunicuță blândă, a zis: ”Domnule președinte, am observat în timpul campaniei electorale locale din 2016 că sigla PSD era foarte mică pe afișe!”. Ăsta a fost argumentul ei că eu m-am ridicat împotriva partidului. Cum, Doamne iartă-mă!, să nu te lovească râsul. De aceea am scos gluma: ”Da, doamnă, am pus sigla mică, fiindcă am altceva mare!”.

Pentru a putea accede la o asemenea funcție îți trebuie o structură politică puternică, iar ea să te promoveze, tu să o promovezi, să mergi în același vehicul. Această structură nu există, momentan, și nici nu mi-am orientat privirile spre un asemenea vehicul.

Cred că e și o formă de sacrificiu personal pe care o încerc. Am o misiune în acest oraș. Iașiul a fost multă vreme lăsat în urmă. Și Moldova. Iar Iașiul crește an de an. O țară puternică nu se clădește doar pe un singur oraș care să crească, nu s-a clădit niciodată. Mai avem multe lucruri de făcut în acest oraș. Eu am fost mult timp la vârful puterii politice și vă mărturisesc ca unor prieteni, și accentuez ceea ce afirm: Nu mă doare absolut deloc sufletul că am fost nevoit să plec de acolo! Mă doare ce am lăsat în urmă și n-am putut să schimb. Și nici nu puteam să schimb. Am găsit o cangrenă. Puteam să merg și în alte partide. Sistemul de educație e praf, cel social e grav, cred că suntem o societate mai bolnavă decât în 1989!”, a spus Chirica.

