Disperare în industria petrolieră - Traderii închiriază nave scumpe din SUA pentru depozitarea benzinei

Traderii de petrol închiriază nave americane scumpe, utilizate în mod normal doar pentru transporturi interne, pentru a stoca benzină sau pentru a transporta combustibil în străinătate (au spus cinci surse din industria transportului), semn al disperării industriei energetice de a găsi rezervoare pentru stocarea petrolului ca urmare a scăderii de 30% a cererii la nivel mondial, notează Reuters.

Miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în izolare din cauza pandemiei coronavirusului, distrugând cererea pentru benzină și alți combustibili ducând la un exces în aprovizionare. Petrolierele și depozitele plutitoare se umplu rapid, lăsând mai puține opțiuni pentru comercianții care doresc să-și stocheze petrolul.

Câțiva Traderi au spus că au început să rezerve navele Jones Act (JA) pentru transporturi externe sau să stocheze produse rafinate. Jones Act, vechi de secol, prevede ca navele care fac cabotaj între porturile interne să fie deținute și operate de echipaje din S.U.A., în general, acestea sunt mai scumpe decât alte nave.

„Este foarte neobișnuit să folosim petroliere JA pentru călătorii internaționale”, a spus o sursă.

Aceste restricții și lipsa disponibilității, fac ca aceste petroliere să fie mai scumpe decât navele cu pavilion străin care fac transport internațional. Aproximativ 45 de petroliere sunt conforme cu JA, au arătat datele de expediere revizuite de Reuters.

Tarifele pentru tankerele sub pavilion străin, cum ar fi navele cu rază medie și lungă, care pleacă din Statele Unite au sărit la aproximativ 60.000 USD și un record record de 100.000 USD pe zi, comparativ cu tarifele pentru petroliere medii Jones Act, de la aproximativ 55.000 USD la 70.000 USD pe zi, au spus sursele.

Refinăria Motiva Enterprises se numără printre companiile care caută o navă Jones Act pentru o călătorie peste mări, au spus surse din industria de transport. Motiva nu a răspuns la cererea de informații.

Inventarele de benzină din Statele Unite au crescut la un nivel record și rafinăriile din SUA operează la aproximativ două treimi din capacitate. Aproximativ 85% din stocarea la nivel mondial a fost completă începând cu săptămâna trecută, potrivit datelor Kpler.



„Sectorul Jones Act reflectă ceea ce vedem pe piața petrolierelor cu o creștere a cererii pentru cisterne, întrucât rafinăriile nu pot vinde benzină sau alte produse petroliere. Utilizarea petrolierelor Jones Act este de 100% ", a declarat Basil Karatzas, din Karatzas Marine Advisors & Co, cu sediul în New York, companie de consultanță pentru finanțe de transport, care este activă pe piața Jones Act. El a spus că unele nave mai vechi care au fost planificate pentru casare ar putea fi folosite pentru depozitare. Petrolierele cu rază lungă de acțiune pot transporta între 345.000 de barili și 615.000 de barili de benzină sau între 310.000 de barili și 550.000 de barili de petrol light sweet crude.



Petrolierele Jones Act sunt, folosite de obicei în regim de închiriere pentru o perioadă de un an.