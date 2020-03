DISPERARE în sistemul medical din România: Un medic ACUZĂ că e simptomatic și i se REFUZĂ testarea

E disperare în sistemul de sănătate. După ce peste 100 de cadre medicale s-au infectat la Suceava și în alte spitale din țară, un medic iese la rampă cu acuzații grave. Un medic din Arad susține că este acasă izolat cu 3 copii și soție și are de câteva zile simptome de coronavirus, dar așteaptă rezultatele testului degeaba. Postarea sa pe Facebook este comentată de o persoană care îi scrie că, între timp, a fost confirmat pozitiv, conform Mediafax.

Bogdan Pitiș, un medic de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, face apel la autorități să îi comunice rezultatul testării pentru coronavirus în condițiile în care de 3 zile a început să fie simptomatic și este izolat acasă, cu soția și 3 copii.

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Bogdan Pitiș susține că a sunat la Prefectura Arad, DSP, Spitalul Victor Babeș, la Timișoara,dar nimeni nu știe nimic.

„Sunt foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă. Văd și citesc atâtea postări și chiar articole în media locală, despre medici infectați, aparatură, grijă față de cetățeni, chiar că s-au primit rezultatele testărilor cadrelor medicale. Am zis că tac, dar nu mai am încotro. De câteva zile aștept rezultatul testării pentru SARS-COVID 2, în urma expunerii. Nici la această oră nu am primit rezultatele. Am sunat la Prefectură, DSP Arad, Spitalul Victor Babeș, Timișoara, nimeni nu știe nimic. D-le Iohannis, d-le Orban, d-leTătaru, d-le Arafat fac un apel la dvs. Vă rog să mă ajutați. De 3 zile am început să fiu simptomatic și nimeni nu știe nimic, sau nu se vrea. Sunt acasă, izolat cu 3 copii și soția", a scris Pitiș.

„Se pare că e pozitiv, din păcate! Cel puțin așa scrie pe un grup de recomandări medici”, a comentat postarea o persoană.