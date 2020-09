Doliu în lumea regizorală - Reputatul regizor sârb Goran Paskaljevic a murit la Paris

Reputatul regizor sârb Goran Paskaljevic a murit la Paris, la vârsta de 73 de ani, a informat sâmbătă ziarul sârb Kurir, care citează surse ale familiei, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Cineastul, care locuia la Belgrad şi la Paris, a murit vineri iar presa locală sârbă nu a dat detalii privind împrejurările sau cauzele decesului reputatului regizor.Goran Paskaljevic a fost unul dintre regizorii cei mai populari din Balcani: a fost preşedinte juriului la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian în 2010, iar lungmetrajul său "Bure Baruta" a fost desemnat cel mai bun film european în 1998.

Paskaljevic s-a născut pe 22 aprilie 1947 la Belgrad, Serbia. A studiat regia de film în Praga la FAMU, una din cele mai recunoscute şcoli de film din Europa. Este regizorul a 30 de filme documentare şi 14 filme de lungmetraj. Filmele lui au fost selecţionate de către cele mai importante festivaluri de film internaţionale (Cannes, Berlin, Veneţia, Toronto, San Sebastian etc.) şi au obţinut numeroase premii.

Filmul său "Vreme cuda" a obţinut în 1990 premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de la Cannes şi premiul criticii la San Sebastian.



Revista Variety International Film Guide l-a inclus între primii cinci cei mai buni regizori ai anului 2001, iar în 2002 a fost primul regizor care a primit la Munchen prestigiosul premiul german Bernard Vicky Bridge Award for Humanism pentru întreaga sa carieră.



Printre filmele sale cele mai cunoscute se numără "The Dog Who Loved Trains", "Tango Argentino", "Cabaret Balkan", "Special Treatment", "Someone Else's America", "How Harry Became a Tree", sau "Midwinter Night's Dream".