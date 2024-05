Doliu în teatrul românesc: Un iubit actor care juca în piese pentru copii a murit!

Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu a murit, acesta urmând să fie înmormântat miercuri, la ora 15,00, la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti. Potrivit unui anunţ postat de Teatrul Ion Creangă pe pagina de Facebook, trupul neînsufleţit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, unde i se poate aduce un ultim omagiu.

"Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească", se arată pe pagina de socializare a teatrului.

Artistul a interpretat peste 50 de roluri pe scena Teatrului Ion Creangă. Pentru zeci de generaţii de copii Ion Gheorghe Arcudeanu a fost Ieremia din "Toate pânzele sus", Păcală în "Snoave cu măşti", Geppeto în "Pinocchio", Crainicul în "Războiul bucatelor", Iepurele de martie în "Alice în Ţara Minunilor", Învăţătorul în "Amintiri din copilărie", Roşu Împărat în "Harap Alb".

"În numele tuturor celor cărora le-aţi adus zâmbetul pe buze, dorim să vă mulţumim şi vă dorim un drum lin către cealaltă culisă a vieţii", transmite colectivul Teatrului Ion Creangă.