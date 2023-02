Dolj: 22 de permise reţinute de poliţişti pentru viteză şi conducere sub influenţa alcoolului sau drogurilor

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au reţinut, în ultimele 24 de ore, un număr de 22 de permise de conducere pentru depăşirea vitezei şi conducere sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.

Potrivit IPJ Dolj, în noaptea de 26/27 februarie, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Craiova au depistat în trafic, un bărbat de 30 ani, din municipiul Craiova, care conducea un autoturism pe strada Teleajenului, din municipiul Craiova, sub influenţa drogurilor."Deoarece acesta prezenta un comportament suspect, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la substanţele cocaină şi cannabis. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice", informează IPJ Dolj.Tot în cursul nopţii de 26/27 februarie, poliţişti din cadrul Secţiei nr.8 Poliţie Rurală Rast au depistat în trafic, un tânăr de 26 ani, din comuna Desa, ce conducea, sub influenţa alcoolului, un autoturism neînmatriculat pe strada Lia Miliţoiu, din comuna Rast."Întrucât acesta prezenta halenă alcoolică, i-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, pe care a refuzat-o, fiind condus la o unitate medicală unde a refuzat şi prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Din verificările efectuate, în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că autoturismul pe care acesta l-a condus este neînmatriculat. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", afirmă reprezentanţii IPJ Dolj.În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Dolj au acţionat pe principalele drumuri din judeţ pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau conduc autoturisme sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, fiind organizată şi o acţiune tip "Blitz" în zona de competenţă a Secţiei nr.1 Poliţie Rurală Melineşti. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au aplicat 146 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 35.000 de lei. De asemenea, au fost reţinute 22 de permise de conducere, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare şi au fost constatate 6 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.