Donald Trump îl contrează puternic pe George W. Bush: 'N-ar trebui să ne dea lecții despre nimic'

Fostul președinte Donald Trump l-a contrat puternic, luni, pe fostul președinte George W. Bush, pentru avertismentul lansat de acesta cu privire la extremismul intern, în timpul discursului său cu ocazia comemorării a 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, susținând că cel de-al 43-lea președinte „nu ar trebui să dea lecții numănui”.

„Este atât de interesant să-l urmărim pe fostul președinte Bush, care ne-a băgat în nisipurile mișcătoare din Orientul Mijlociu (și apoi nu a câștigat!), În timp ce ne spune că teroriștii de „dreapta” sunt o problemă mai mare decât cei din țările străine, care urăsc America și care dau buzna în țara noastră chiar acum”, a spus Trump într-o declarație distribuită de Save America PAC.

„Dacă este așa, de ce a fost dispus să cheltuiască miliarde de dolari și să fie responsabil pentru moartea a milioane de oameni? El nu ar trebui să ne dea lecții despre nimic”, a adăugat Trump.

Trump a menționat că Turnurile Gemene „au căzut sub supravegherea” lui Bush și a spus că fostul președinte „a avut o președinție eșuată și neinspirantă”.

Bush a vorbit pe 11 septembrie în timpul unei ceremonii comemorative lângă Shanksville, Pennsylvania, unde unul dintre cele patru avioane s-a prăbușit în 11 septembrie. El a evidențiat asemănările dintre „extremiștii violenți din străinătate” și cei de „acasă”, spunând că cele două tipuri de extremiști sunt „copii cu același spirit urât”.

„Am văzut dovezi din ce în ce mai mari că pericolele pentru țara noastră pot veni nu numai de dincolo de granițe, ci din violența care se adună în interior", a spus Bush.

„Există puține suprapuneri culturale între extremiștii violenți din străinătate și extremiștii violenți de acasă", a continuat el. „Dar în disprețul lor pentru pluralism, în nesocotirea față de viața umană, în determinarea lor de a spurca simbolurile naționale, sunt copii ai aceleiași urât spirit. Și este datoria noastră continuă să îi confruntăm", a mai precizat Bush.

Statement by Donald J. Trump, 45th President of the United States of America pic.twitter.com/cInVAQSkMu