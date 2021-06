Donald Trump la primul miting de după plecarea de la Casa Albă: A fost înșelătoria secolului, noi am câștigat

Donald Trump nu renunță la acuzațiile legate de fraudarea alegerilor și susține primul miting de după plecarea de la Casa Albă. „A fost înșelătoria secolului și cea mai mare infracțiune a secolului”, a spus Trump în fața mulțimii adunate la Lorain County Fairgrounds din Ohio.

Evenimentul a fost organizat pentru a-l susține pe Max Miller, un fost consilier de la Casa Albă care atacă poziția republicanului Anthony Gonzalez în Congresul SUA.

Trump takes the stage for his first public rally since January 6th, tossing out MAGA hats while walking to the podium for tonight’s speech #TrumpRally #Ohio pic.twitter.com/buAl2yDcud — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 27, 2021

Gonzales este unul dintre republicanii care au votat în favoarea impeachment-ului lui Trump – acuzat că a incitat mulțimea care a luat cu asalt cladirea Capitoliului pe 6 ianuarie.

Trump a insistat din nou asupra alegerilor din 2020, pe care consideră că le-a câștigat, în ciuda faptului că numeroși oficiali și chiar procurorul general numit de el au spus că nu există dovezi care să susțină acuzația.

"The biggest tragedy of all is millions of Americans have lost confidence in their vote. We can't let that happen."



- President Trump (Wellington, Ohio 6/26/21) pic.twitter.com/mlTivcQqh7 — RSBN ???????? (@RSBNetwork) June 27, 2021

„Alegerile din 2020 au fost fraudate”, le-a spus el susținătorilor, care au început să scandeze „Trump a câștigat”.

Tonight in Wellington, Ohio: The crowd at the #TakeBackTour rally chants “Trump Won” as President Trump talks about the #2020Election #SaveAmerica pic.twitter.com/UtBV9AygnX — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) June 27, 2021

Mii de americani au fost prezenți în Wellington, Ohio, pentru a-l vedea live pe favoritul lor.