Donald Trump rămâne interzis pe Twitter, în timp ce purtătorul de cuvânt al talibanilor încă folosește platforma

Standardele Twitter sunt puse sub semnul întrebării de utilizatorii care au sesizat că un purtător de cuvânt al talibanilor folosește platforma pentru a oferi actualizări legate de ascensiunea grupului, în timp ce contul fostului președinte american Donald Trump rămâne permanent suspendat.

Contul lui Zabihullah Mujahid nu este verificat de platformă, dar are aproape 280.000 de urmăritori și este citat în mod regulat de către canalele de știri.

Jerome Riviere, politician francez, postează pe Twitter: „Libertatea și democrația nu se descurcă prea bine când #Twitter continuă să interzică contul lui #Trump, dar îl acceptă pe purtătorul de cuvânt al #Talibanilor fără să stea pe gânduri”.

Pe 8 ianuarie, Twitter a suspendat definitiv contul lui Trump, care avea peste 80 de milioane de urmăritori. Decizia a venit după atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului. Twitter susține că totul a pornit de la un tweet al fostul președinte, postat pe 8 ianuarie, în care scria: „75.000.000 de mari patrioți americani care m-au votat, AMERICA FIRST și MAKE AMERICA GREAT AGAIN vor avea o VOCE GIGANTICĂ mult timp de acum încolo. Nu vor fi batjocoriți sau tratați nedrept în vreun fel!”

Jean Messiha et Donald Trump n’ont plus de compte Twitter ( car pas assez bien-pensants ????), mais le porte parole de l’Etat Islamique d’ #Afghanistan Zabihullah Mujahid a un compte et peut librement faire la propagande des Talibans et de la Charia. Ça va @Twitter tout va bien ? pic.twitter.com/dsGBBTeQ0C

