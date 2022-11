DOSAR `Nu ne dă și caietul de sarcini? Să știu cu ce mă ../Păi acum, auzi..acuma îl fabrică ei`-Cum `curgeau` documentele din CNAIR si gafa directorului vânător

Aproape de finalul lunii octombrie anchetatorii DNA Timișoara l-au ridicat pe directorul din cadrul CNAIR, Dascălu Florea, după ce l-au prins în flagrant delict primind mită de la un denunțător iar, luni acesta a fost deferit justiției.

Florea Dascălu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la cererea anchetatorilor de către Tribunalul Timiș iar Curtea de Apel Timișoara a validat, definitiv, mandatul emis de primul judecător de drepturi și libertăți.

STIRIPESURSE a obținut detalii, în exclusivitate, pe care le va prezenta, despre activitățile presupus a fi fost săvârșite de către oficialul din CNAIR anterior reținerii sale.

Potrivit actelor din dosarul de la instanță rezultă că Dascălu ar fi fost dat pe mâna procurorilor de către un denunțător care le-a povestit acestora metehnele nefaste ale directorului din Companie.

Un alt detaliu din dosar este legat de lejeritatea și imprudența cu care Dascălu discuta telefonic cu „clientul„ său despre traficul de influență pe care îl face pentru el contra partidelor de vânătoare sau plicurilor cu bani.

Si mai frapant este faptul că traficul s-a materializat iar Dascălu s-a „agățat„ inclusiv de colegi directori pentru „lentoarea„ cu care ar fi dat curs pretențiilor sale cu iz penal.

„Scurgere„ dirijată a documentației CNAIR

În mega dosarul de corupție aflat acum pe masa judecătorilor de cameră preliminară de la Tribunalul Arad procurorii DNA arată în exemple clare, bazate pe probe indiscutabile cum s-ar fi ocupat de scurgerea dirijată de documente privind lucrări și licitații dorectorul din CNAIR.

„Inculpatul Dascălu Florea, în data de 7 mai 2022, îi promite martorului ... iar ulterior, începând cu data de 10 mai 2022 și până în data de 5 septembrie 2022 îi și pune la dispoziție acestuia, în 5 rânduri, documente ce cuprind date nedestinate publicității, documente privitoare la licitațiile viitoare pentru activități de estetică rutieră, pentru a-l ajuta astfel să câștige acele licitații, prin crearea unui avantaj față de alți participanți la licitații, în condițiile în care martorul ... va lua cunoștință de cerințele din caietul de sarcini înainte ca acesta să fie făcut public de către autoritatea contractantă.

În acest context, arătăm că anunțul privind declanșarea procedurii privind atribuirea acordului cadru, pe 4 ani, pentru estetică rutieră și scurgerea apelor, a fost publicat de către CNAIR în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP/SICAP) de abia la data de 15 octombrie 2022, în condițiile în care punerea la dispoziția martorului ... de către inculpatul Florea Dascălu a documentelor privind această licitație, acte care nu erau destinate publicității anterior publicării lor, a avut loc anterior acestei date, în mai multe etape, astfel...”, se arată în dosarul DNA de la instanță.

Promisiuni și aranjamente la hotel

Anchetatorii aflați pe urmele lui Dascălu l-au găsit pe acesta în ipostaza de a face promisiunile și aranjamentele către „clientul „ său la Hotel Stejarii. Directorul din CNAIR promitea că va trimite date din caietele de sarcini aferente unor licitații următoare, pentru activități de estetică rutieră, pentru a-i crea acestuia un avantaj raportat la restul potențialilor participanți, în condițiile în care martorul ... va lua cunoștință de cerințele din caietul de sarcini și de actele anexe înainte ca acestea să fie făcute publice de către CNAIR.

„Martor: Ăă…știți ce voiam să vă întreb? Atunci când v-am sunat, legat de caietul de sarcini de la…estetică

Dascălu Florea: Îhî

Martor: S-o trimis oare înapoi la..la… DRDP la Timiș?

Dascălu Florea: Acuma e de..discutat tarifele, i-am lăsat eu pe ai mei cu cei de la DRDP. De ce? Ai vreo propunere?

Martor: Păi…hai că…nu…mi-era chestia de cantități. Oare ce cantități or băgat la iarbă, la lăstăriș..

Dascălu Florea: Îhî

Martor: Că ăștia, șefii ăștia de districte și …

Dascălu Florea: Și cât vrei să bagi? Cât poți să faci?

Martor: Păi eu pot să fac tot județul la lăstăriș, da aia înseamnă..sute demii de metri pătrați. Se poate modifica treaba aia?

Dascălu Florea: Păi poți.. da

Martor: Și…ăă…ar mai fi…ar mai fi…eventual nu puteți să-mi trimiteți ceea ce or propus ei ?

Dascălu Florea: Da, da, da. Mâine trimit

Martor: Mâine…poimâine, că mâine e duminică

Dascălu Florea: Poimâine, da

……………………………………………………………………………………………………

Martor: Vă mai sun luni?

Dascălu Florea: Absolut, da

Martor: Să-mi trimiteți caietul de sarcini și condițiile

Dascălu Florea: Da. Absolut”, au plănuit cei doi, potrivit actelor din dosar.

Scurgere majoră pe....WhatApp...

Anchetatorii arată că modalitatea de scurgere a informațiilor nedestinate publicității a fost stabilită a se face prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp, lucru care s-a și petrecut după ce directorul Dascălu a început să lucreze la planul stabilit cu „clientul„ infomațiilor ce trebuiau scurse.

Alte probe concludente au parvenit procurorilor DNA atunci când „clientul„ lui Dascălu a cerut noi și noi documente necesare pentru întocmirea unor caiete de sarcini fixe dupa standardul ce urma pregătit de CNAIR în cadrul viitoarelor licitații. Ofițerii au stat pe fir și i-au surprins pe cei doi discutând:

„Martor: ..eu vreau să mă duc la toate DRDP-urile la estetică

Dascălu Florea: Du-te. Păi du-te. Ți-am dat tarifele, le știi

Martor: Păi tarifele…cantitățile mă interesează

Dascălu Florea: Păi și alea nu sunt cantități ce ți-am dat eu?

Martor: Nu. Îs numai prețurile unitare. Nu am can…

Dascălu Florea: Nu mă…ce ți-am dat, că de la ea am luat tabelul acela

Martor: Nu. Îs doar prețurile..îî..acolo îs pe contractele în execuție

Dascălu Florea: …neinteligibil…ți le-am trimis ele…astăzi

Martor: Da domn director..

Dascălu Florea: Ți-am trimis azi

Martor: Prețurile mi le-ați trimis..

Dascălu Florea: Ieri

Martor: Ieri. Astăzi…

Dascălu Florea: Și astăzi ți-am trimis altceva

Martor: Astăzi mi-ați trimis situația cu contractele, cu stadiu cât e realizat și așa mai departe. Pă mine mă interesează..că..se vor scoate la licitație acordurile cadru pe următorii 4 ani, da?

Dascălu Florea: Așa..

Martor: Așa. Și atuncea..sunt niște antemăsurători care și-o făcut fiecare șef de CIC, șef dă district, șef dă secție, șef dă ce-o fi..

Dascălu Florea: Da..

Martor: Da, și vreau să văd cât or prins iarbă. Nu știu..10 mii dă..metri Pătrați. Cât or prins..îî..cât or prins lăstăriș? Că îi împădurită toată țara

Dascălu Florea: Îhî

Martor: Deci antemăsurătorile pe care ei urmează să le..să le scoată la licitație, să pot să mă pregătesc

Dascălu Florea: Pentru estetică, da?

Martor: Pentru estetică, da aș vrea la toate DRDP-urile și..

Dascălu Florea: Bine

Martor: ..și..ăă..acuma nu știu, asta îi ca și un norma…îi normativ? Ca la deszăpezire, cu condițiile astea, sau…în caietul de sarcini, nu?

Dascălu Florea: În caietul de sarcini, da.

Martor: Nu ne dă și caietul de sarcini? Să știu cu ce mă ..

Dascălu Florea: Păi acum, auzi..acuma îl fabrică ei, că eu le-am trimis tarifele. Încă nu sunt făcute

Martor: Na bun

Dascălu Florea: Da? Da stai că pun să …lucreze la asta

Martor: Da. Și să vi le…să aia zic, să le strângeți dumneavoastră pă toate…că și dă la Constanța și dă la Brașov..că vreau să mă duc păste tot..

Dascălu Florea: Bine…bine…numai un pic….bine..să trăiești, pa

Martor: Na bine, merci.

……………………………………………………………………………

Dascălu Florea: Așa

Martor: Și…cu..ailaltă, cu caietul am zis și cu antemăsurătoarea, cum o mai rămas până la urmă?

Dascălu Florea: Am cerut, am cerut din țară și urmează să primesc”, se arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor de la Tribunalul Arad.

Din discuția extrasă și prezentată, o arată și anchetatorii DNA, ar rezulta indubitabil faptul că directorul din CNAIR „avea reprezentarea că documentele pe care i le pune la dispoziție martorului ... privesc licitații viitoare și nu se referă la contracte în curs de derulare, astfel încât ele au un caracter confidențial până la momentul publicării anunțului de licitație, evident pentru păstrarea unei egalități de șanse între participanții la respectiva licitație”.

Un „client„ hotărât

Într-o altă discuție ajunsă în buzunarul acuzării martorul cheie al procurorilor se exprimă categoric pentru ce are nevoie de datele nedestinate publicității. Pentru a câștiga licitații cu statul de pe urma cărora să încaseze sume substanțiale de bani.

„Martor: Astăzi mi-ați trimis situația cu contractele, cu stadiu cât e realizat și așa mai departe. Pă mine mă interesează..că..se vor scoate la licitație acordurile cadru pe următorii 4 ani, da?

Dascălu Florea: Așa..

…………………………………………………………………………………………..

Martor: Deci antemăsurătorile pe care ei urmează să le scoată la licitație, să pot să mă pregătesc

Dascălu Florea: Pentru estetică, da?

Martor: Pentru estetică, da aș vrea la toate DRDP-urile și..

Dascălu Florea: Bine

…………………………………………………………………………………………..

Martor: Nu ne dă și caietul de sarcini? Să știu cu ce mă ..

Dascălu Florea: Păi acum, auzi..acuma îl fabrică ei, că eu le-am trimis tarifele. Încă nu sunt făcute

Martor: Na bun

Dascălu Florea: Da? Da stai că pun să …lucreze la asta

Martor: Da. Și să vi le…să aia zic, să le strângeți dumneavoastră pă toate…că și dă la Constanța și dă la Brașov..că vreau să mă duc păste tot..”, se arată în mega-dosarul de corupție al directorului CNAIR.

Profil de director în instituție publică

Potrivit datelor din dosar denunțătorul ar fi povestit cum în calitatea sa de asociat unic și de administrator al unei firme, societate ce are ca și obiect de activitate deszăpezirea și întreținerea pe timp de vară a drumurilor naționale și a autostrăzilor (estetică rutiera), în perioada 2018 - 2021, ar fi dat sume de bani directorului Dascălu.

Convenția ar fi fost ca Dascălu să să-l sprijine în activitatea desfășurată de către firma sa iar denunțătorul a mai povestit procurorilor că în perioada 2018 - 2021 a remis de mai multe ori sume de bani oficialului de la CNAIR.

„El a arătat că i-a dat inculpatului suma de 5.000 euro, disimulată într-o agendă, care a fost preluată de o femeie indicată de către făptuitor, pe un hol din sediul CNAIR, vis-a-vis de Gara de Nord din București.

De asemenea, denunțătorul a mai precizat că i-a dat inculpatului DASCĂLU FLOREA, în două rânduri, suma de 10.000 lei și un bax de vin, în fața blocului unde acesta locuia în București”, se arată în dosarul ajuns pe masa magistraților de la Tribunalul Timiș.

Discuții penale

Procurorii DNA au reușit pe durata anchetei din acest dosar probarea efectivă a afirmațiilor denunțătorului, mai precis să obțină probe clare despre cum directorul cere mită constând în partide de vânătoare dar și alte bunuri.

Expresiile folosite sunt elocvente, directorul folosind termenul de „dator„ față de „ajutorul„ cu iz penal, acordat celui favorizat.

„Dascălu Florea: Vezi că am dat drumu la cererea aia a ta

Interlocutor: Da?

Dascălu Florea: Da

Interlocutor: Adică e aprobat

Dascălu Florea: Normal că e aprobat, dar urmează o procedură

Interlocutor: Am înțeles. Mulțumesc mult. Să trăiți. Ce să vă zic?

Dascălu Florea: Ce să zici? Să vii să ne vedem, să mai vorbim, să mai…

Interlocutor: Când doriți. Vă aștept cu drag pe aicea dacă vreți să veniți pe la mine

Dascălu Florea: Păi ți-am spus că vin, dar la o vânătoare, altfel nu vin…

Interlocutor: Păi facem și o vânătoare, ce… se găsesc soluții, păi da…”, se arată în dosarul transmis instanței de judecată de anchetatorii DNA.

La nici o zi distanță cei doi vorbesc din nou iar directorul din CNAIR își nuanțează și mai clar cererea privind „datoriile„ celui „ajutat:

„Dascălu Florea: S-o suni pă..Gabriela, directoarea adjunctă la DRDP Constanța..

Interlocutor: Da..

Dascălu Florea: Care ne-a ajuns cererea ta la el. La ea.

Interlocutor: Da?

Dascălu Florea: Sun-o acuma că i-am spus să se ocupe cu prioritate dă tine

Interlocutor: Gata boss. Mulțumesc frumos

Dascălu Florea: Hai

Interlocutor: Dator pă viață. Să trăiți

Dascălu Florea: Ești dator cu o vânătoare

Interlocutor: Cu dă toate. Nu mai contează

Dascălu Florea: Da. Sun-o acuma. Hai. Te pup„, se arată în actele dosarului aflat pe masa judecătorilor.

Pasiuni ...cu iz penal...

Administratorul le-a mai povestit anchetatorilor DNA Timișoara că știa despre una dintre pasiunile directorului Dascălu, vânătoarea, astfel că, pentru „îmbunarea” oficialului ar fi organizat de 3 ori partide de vânătoare, în județul Arad, cu scopul de a-și menține relația de apropiere cu acesta.

Toate toate cheltuielile legate de acele partide de vânătoare precum cazarea, masa, plata partidelor de vânătoare, plus trofeele dobândite de director, au fost suportate de către el.

„În unul din cazuri denunțătorul a arătat că trofeul a fost un țap în valoare de 2000 euro sumă suportată de către acesta, dovedit prin facturile și chitanțele plăților efectuate în acest sens”, se mai arată în dosar.

37.000 de lei, mită!

Procurorii DNA de la Timișoara au dispus începerea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 octombrie 2022, a lui Florea Dascălu, director al Direcției de Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită;

- trafic de influență, în formă continuată (7 acte materiale);

- permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (5 acte materiale).

În dosarul lor anchetatorii au notat că în perioada mai – 22 octombrie 2022, suspectul Dascălu Florea, în calitatea sa de director anterior menționată, ar fi primit de la un administrator de societate comercială (martor), în mod repetat, sume de bani și alte foloase (toate în valoare totală de 37.060 lei), pentru ca în schimb să își exercite influența pe care o avea asupra unor funcționari publici și privați, promițând (promisiuni materializate ulterior) că îi va determina să îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu pentru sprijinirea activității comerciale a administratorului respectiv (câștigarea de contracte și lucrări de estetică rutieră și deszăpezire).

Tot în contul sumei menționate și al foloaselor necuvenite, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, suspectul ar fi pus la dispoziția aceluiași administrator mai multe date nedestinate publicității, informații menite să îi asigure câștigarea unor licitații organizate de CNAIR.

Astfel, pentru demersurile descrise, suspectul Dascălu Florea ar primit, în data de 07.05.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite în cuantum de 2.060 lei, în data de 12.07.2022 suma de 10.000 lei, iar în data de 22.10.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite în cuantum de 5.000 lei, în ultima împrejurare procurorii constatând săvârșirea infracțiunii flagrante.

