Două octogenare au atacat o copie a 'Magna Carta' de la British Library pentru a avertiza asupra încălzirii globale / VIDEO

Instituţia deţine două dintre cele patru exemplare păstrate ale "Magna Carta", un text din 1215 care stabileşte că regele şi guvernul său nu sunt mai presus de lege.

"Acest document celebru se referă la statul de drept şi la opoziţia faţă de abuzul de putere. Guvernul nostru îşi încalcă propriile legi", spune Judy Bruce, în vârstă de 85 de ani. "Sunt creştină şi mă simt obligată să fac tot ce pot pentru a atenua suferinţa îngrozitoare care se apropie şi care este deja aici", adaugă reverendul Sue Parfitt, în vârstă de 82 de ani.

Potrivit organizaţiei Just Stop Oil, care militează pentru ca guvernul să elaboreze un plan pentru a pune capăt utilizării combustibililor fosili până în 2030, cele două octogenare şi-au lipit apoi mâinile de geamul protector. Citată într-un comunicat de presă, Judy Bruce a declarat că "400 de oameni de ştiinţă de renume, care au contribuit la rapoartele IPCC, spun că suntem "lamentabil de nepregătiţi" pentru ceea ce ne aşteaptă: o încălzire de 2,5°C sau mai mult peste nivelurile preindustriale". Ea s-a referit la un sondaj recent al publicaţiei The Guardian, în care aproape 80% dintre oamenii de ştiinţă care au răspuns se aşteaptă ca această încălzire să depăşească ţinta Acordului de la Paris.

Biblioteca Britanică a anunţat închiderea "galeriei comorilor" în care este expusă "Magna Carta", fără a da alte detalii pe reţelele de socializare. Această cartă a fost semnată la 15 iunie 1215 de regele John Landless al Angliei sub presiunea baronilor rebeli, dornici să limiteze arbitrariul regal. Ea a inspirat numeroase texte juridice, printre care Petiţia Drepturilor din 1628, Constituţia Statelor Unite din 1787 şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948.

