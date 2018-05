Dragnea, despre războiul cu Iohannis pe tema atribuţiilor de politică externă: 'O reacţie generată fie de orgoliu rănit, fie de frustrare'

Războiul dintre preşedintele României Klaus Iohannis şi liderul PSD Liviu Dragnea pe tema atribuţiilor pe politică externă, izbucnit după vizita lui Dragnea în Israel, continuă. În cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune RTV, Dragnea explicat că reacţiile preşedintelui sunt cauzate de frustrare.

"Constituţia României e clară şi e obligatorie. În România nu există nicio persoană care să aibă atribuţii exclusive pe politică externă. Are atribuţii importante preşedintele României, are atribuţii Guvernul României. Constituţia spune explicit că guvernul se îngrijeşte de politica României în conformitate cu programul de guvernare. Parlamentul are atribuţii pe politică externă. Este pentru prima dată în România când un preşedinte a îndrăznit să spună că doar el are atribuţii pe politică externă. Nicăieri în lume nimeni nu a îndrăznit să spună asta. (...) Este o reacţie generată fie de orgoliu rănit, ori de frustrare. Pot fi mai multe motive", a declarat Dragnea.