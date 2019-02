DSP face noi precizări despre falsul chirurg al vedetelor, italianul cu 8 clase, fost valet: Cine este de vină pentru că a ajuns să opereze

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) anunţă că parafa chirurgului fals italian, fost valet, cu studii doar gimnaziale, a fost eliberată în data de 23 martie 2018 de Biroul de Informatică şi Biostatistică Medicală, precizând că a fost demarată o anchetă internă privin verificarea modului în care a fost eliberată.

“Codul de parafă atribuit domnului Matteo Politi a fost eliberat în data de 23.03.2018 de către Biroul de Informatică şi Biostatistică Medicală. Conducerea instituţiei a demarat o anchetă internă și a sesizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare Comisia de disciplină de la nivelul DSPMB pentru analizarea modului în care funcţionarul public din cadrul biroului mai sus menţionat a soluţionat solicitarea domnului Matteo Politi”, se arată într-un comunicat de presă.

Sursa citată mai arată că funcţionarul public menționat a fost mutat disciplinar, urmând ca până la finalizarea cercetării să-şi desfăşoare activitatea în cadrul altui compartiment.

De asemenea a fost dispus un control la nivelul Biroului de Informatică și Biostatistică Medicală pentru verificarea modului în care au fost eliberate codurile de parafă în cursul anului 2018.

“Direcţia de Sănătate Publică consideră regretabil acest fapt, conducerea va dispune toate măsurile necesare pentru ca un astfel de incident să nu se mai repete”, se mai arată în comunicat.

Jurnaliștii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group.

Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.