Dumitru Coarnă intervine în RĂZBOIUL din Poliție: 'E o răfuială pe care o vede toată țara'

Dumitru Coarnă, președintele sindicatului polițiștilor, a vorbit, la România TV, despre scandalul din poliție, după ce șeful IGPR, chestor Liviu Vasilescu, a cerut familiei Duduienilor să scoată mai repede mortul din casă, după ce Emi Pian a fost ucis. Dumitru Coarnă a dezvăluit și cum au ajuns imaginile în care se presupune că ar fi chestorul Vasilescu, în spațiul public.

"Haideti sa va spun cum au aparut acele imagini in spatiul public. Niste politisti de la Capitala, functii importante, s-au prevalat de calitatea oficiala, au mers la sursa, au ridicat informatiile si in loc sa le foloseasca operativ in dosarul penal le-au dat presei. Asta e infractiune.

Categoric este o rafuiala! E o rafuiala pe care o vede toata tara. Domnul Gavris Radu, care trebuia sa desfasoare activitati informativ-operative in zona, nu a facut nimic decat a inceput un razboi deschis cu Berechet si cu domnul Vasilescu, si a scapat pe surse aceste informatii. Eu cred ca trebuie o cercetare extrem de atenta acolo.

De ce s-a folosit de functia publica si a dat presei imagini pe care ar fi trebuit sa le cerceteze? De ce domnul Gavris a influentat procurorul si judecatorul de caz si nu a dispus efectuarea perchezitiilor in zona 4,5,6,7 august cand un serf de serviciu din Politia Capitalei avea dosare penale in lucru cu aceste grupari de crima organizata? S-au refuzat acele autorizatii de perchezitii care erau clare pe moment operativ cand vorbim despre infractiunile pe care toti le-am discutat in ultima perioada de timp. Avea imagini clare, stiam cu certitudine ca mai avem niste autori la tentativa de omor in libertate. Nu le explica nimeni. Nici procurorul de caz, nici Gavris.

Noi nu negociem cu nimeni. Noi nu am negociat cu niciun Duduianu in nicio biserica. Este o informatie extrem de falsa. Ca nu a negociat nimeni in biserica cu Duduienii. Este o informatie falsa.

Va raspund de ce nu s-a iesit public pana acum, ca am incercat sa evit zona asta ca este extrem de sensibilia. Vorbim de retele informative, vorbim despre informatii clasificate, vorbim de lucruri cu care nu putem sa iesim public. Am tot evitat, dar domnul Gavris tot forteaza. Vorbea ala de 200 de dolari. Intrebati-l pe domnul Gavris care a condus Politia Capitalei in ultimii cinci ani pe zona asta. Sa raspunda la intrebarile astea.

Imaginea este extrem de neconcludenta. Nu stiu si nu am clar o reprezentare concreta daca este sau nu Vasilescu in acea imagine, dar eu va spun altfel si pot sa inteleg ca Vasilescu a fost chemat din concediu, din cate stiu eu pe data de 8, pentru ca domnul Gavris nu stapanea situatia operativa, nu stia ce sa faca acolo, se ascundea dupa birou. Si atunci Vasilescu a preluat, a fost la efectivele de politisti din strada, a discutat cu ei, a cules omul informatii impreuna cu seful Politiei Capitalei, a stabilit niste lucruri.

Haideti sa va explic ceva. Erau informatii ca se vine cu pachete. Avem COVID. Si acolo trebuiau schimbate niste lucruri si a fost un element surpiza. S-a discutat cu preotul ca sa vina omul de acasa pe data de 8, nu cu Duduienii. Nu trebuia sa vorbesti cu preotul de acolo ca sa oficieze slujba...

Asa si ce va deranjeaza daca... Nu stiu daca a fost seful Politiei, dar daca a fost seful Politiei este ceva... este chiar bine ca a facut lucrul asta seful Politiei. Este foarte bine lucrul asta facut de seful Politiei. Preotul este interlop? Va intreb", a spus Dumitru Coarnă.