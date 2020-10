Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM: 'IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 noiembrie'

Programul IMM Leasing va debuta în această săptămână, în timp ce IMM Factor va începe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anunţat, marţi, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu.

"Săptămâna aceasta debutează IMM Leasing, un program pe care Fondul Naţional de Garantare îl are în Planul naţional de investiţii şi lansare economică. Un program care este aşteptat de către toţi întreprinzătorii. Se acordă un leasing în valoare de maxim 5 milioane de lei pe o perioadă de şase ani, cu avans zero şi perioadă de graţie între 3 şi 12 luni. Dobânda este subvenţionată 50% de către Fondul Naţional de Garantare din banii Ministerului Finanţelor Publice. Pentru acest program am încheiat deja convenţii cu 12 instituţii financiar nebancare, adică firmele de leasing. Întreprinzătorii se pot duce la aceste instituţii pentru a accesa leasingul de echipamente. Prin acest program se pot achiziţiona şi utilaje second hand", a spus Nancu, într-o videoconferinţă organizată de Grupul Bursa, potrivit AGERPRES.

Programul "IMM Leasing de echipamente şi utilaje" are rolul de a susţine IMM, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia operatorilor de leasing financiar a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi companiilor afiliate acestora, care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.

Oficialul Fondului Naţional de Garantare a oferit detalii despre IMM Factor, un alt program ce ar urma să fie lansat, cel mai probabil, pe data de 1 noiembrie, anul curent.

"Schema de garantare de către stat a creditului comercial - IMM Factor - este un alt program aprobat de Comisia Europeană. În acest moment, raportul dintre creditul bancar şi creditul comercial este de 1 la 3. În prezent, 25% din Produsul Intern Brut al României este estimat la facturi neîncasate. Atunci, acest instrument de finanţare a IMM-urilor este folosit la noi în maxim 2%. Deci, practic, avem un decalaj de aproximativ 20 de procente. IMM Factor va începe sperăm la 1 noiembrie. Se acceptă maxim pe un furnizor 10 milioane de lei, iar pe factură maxim 1,5 milioane de lei. Statul garantează 50% din factură şi, la fel ca la IMM Invest, timp de opt luni de zile, vor fi subvenţionate costurile cu factoring-ul şi tot ce înseamnă costuri de administrare şi risc şi de garantare", a precizat directorul general al FNGCIMM.

Grupul de presă Bursa a organizat, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile Europene", eveniment ajuns la cea de-a XII-a ediţie.