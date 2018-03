Ecaterina Andronescu, replică neaşteptată în scandalul momentului: 'Mai bine mai târziu decât deloc...'

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat că deşi nu înţelege de ce preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut dezvăluiri despre o eventuală implicare a SRI în politică în urmă cu şase ani, consideră totuşi că e "mai bine târziu decât deloc".

"L-am auzit şi eu pe domnul Dragnea. N-am înţeles de ce de-abia acum a spus, dar este înspăimântător dacă este aşa. Totuşi, în ţara asta normalitatea înseamnă să respectăm legile şi să le respecte oricine. (...) Eu cred că este bine să vorbim despre lucruri atunci când se întâmplă, dar mai bine mai târziu decât deloc. Şi asta e adevărat (...) Îmi doresc pentru mine, pentru copilul meu să trăim într-o ţară normală, în care să nu te temi că dacă nu faci lucruri în afara legii, să nu fii hărţuit dacă ai respectat legile aşa cum sunt ele făcute de Parlamentul României", a afirmat Andronescu, miercuri, la Senat, potrivit AGERPRES.



Întrebată dacă a resimţit implicarea SRI în formarea primului Guvern Ponta, Andronescu a răspuns: "Cum să resimt? Nu am simţit nici când m-au supravegheat şapte luni, când m-au interceptat în toate felurile n-am simţit. Eu nu am fost nominalizată când s-a constituit primul Guvern Ponta. Vă aduceţi aminte că au fost la Educaţie mai multe încercări şi eu am ajuns după vreo patru-cinci luni".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi seară la Antena 3 că fostul liderul al partidului Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor guvernului său împreună cu directorul Serviciului Român de Informaţii de la acea vreme, George Maior. Într-o postare pe Facebook, Ponta a negat aceste acuzaţii.