Echipamente medicale de peste 110.000 de euro, donate Spitalului de Copii 'Sf. Maria' de Asociaţia 'Dăruieşte aripi'

Asociaţia "Dăruieşte aripi" donează Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi echipamente medicale în valoare de peste 110.000 euro

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Asociaţia "Dăruieşte aripi", echipamentele au fost achiziţionate pentru secţia de onco-hematologie, asociaţia concentrându-se pe inovaţia în serviciile medicale onco-pediatrice.

"Asociaţia "Dăruieşte Aripi" a semnat astăzi, 25 octombrie 2022, un contract de sponsorizare de peste 110.000 de euro cu Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi, constând în echipamente medicale de ultimă generaţie pentru secţia de onco-hematologie pediatrică. Echipamentele achiziţionate includ un ecograf performant necesar monitorizării efectelor adverse ale chimioterapiei, în special cele cardiace. Este pentru prima dată când secţia dispune de un astfel de ecograf. În plus, spitalul a primit pompe pentru morfină, infuzomate şi injectomate, precum şi o varietate mare de consumabile specifice tratamentelor moderne şi fără durere pentru micii pacienţi", precizează sursa citată.

De asemenea, au fost donate laptopuri şi multifuncţionale pentru personalul medical, iar spaţiile dedicate părinţilor au fost utilate cu dotări noi.

"Secţia de onco-hematologie pediatrică a Spitalului "Sf. Maria" din Iaşi este singura de specialitate care deserveşte întreaga regiune geografică a Moldovei. Am fost pentru prima oară în această secţie în 2018, când am colectat date pentru Registrul Naţional al Cancerelor la Copil. Am plecat de acolo cu lacrimi şi cu gândul că la un moment dat vom reveni şi îi vom ajuta pe aceşti copii. În ultimii ani condiţiile din spital au fost mult îmbunătăţite şi noi ne-am întors pregătiţi să derulăm un parteneriat pe termen lung şi să venim cât mai mult în ajutorul copiilor", a declarat Alina Pătrăhău, fondatoarea şi preşedintele "Dăruieşte Aripi".

Modernizarea dotărilor din secţia de onco-hematologie pediatrică a spitalului din Iaşi face parte din strategia de extindere la nivel naţional a proiectelor Asociaţiei "Dăruieşte Aripi", după investiţiile făcute la Bucureşti şi Constanţa. Asociaţia se concentrează pe inovaţia în serviciile medicale onco-pediatrice, iar în luna septembrie a acestui an a primit certificarea de organizaţie de utilitate publică.

Asociaţia "Dăruieşte Aripi" este o organizaţie non-profit fondată în anul 2013 cu scopul de a asigura accesul la servicii medicale şi sociale de calitate pentru copiii din România şi familiile lor, în special pentru cei cu afecţiuni onco-hematologice.

Misiunea Asociaţiei Dăruieşte Aripi este de a creşte şansele de supravieţuire ale copiilor bolnavi din România, prin dezvoltarea de servicii medicale şi prin reconstrucţii şi modernizări de secţii în spitale publice. Unul dintre proiectele emblemă este Registrul Naţional al Cancerelor la Copii, care a fost premiat de Parlamentul European cu distincţia "Cetăţeanul European 2020"- singurul instrument care centralizează cazurile de cancer pediatric din România.