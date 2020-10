Economia chineză, a doua ca mărime la nivel mondial, are parte de o recuperare rapidă post-coronavirus

- În timp ce majoritatea lumii se luptă în continuare cu pandemia, China demonstrează încă o dată că o recuperare economică rapidă este posibilă atunci când virusul este adus ferm sub control.

Economia chineză, a doua ca mărime la nivel mondial, a avansat cu 4,9% în trimestrul trei comparativ cu perioada similară a anului trecut, performanţa robustă aproape readucând China la ritmul de aproximativ 6% pe care-l raporta înainte de pandemie, scrie The New York Times, citat de Ziarul Financiar, potrivit mediafax.ro.

PIB-ul chinez a înregistrat o creştere mai rapidă în T3 faţă de 3,2% în T2, aceasta situându-se însă sub estimările economiştilor chestionaţi de Bloomberg, ce indicau o rată de 5,5%.

Parte a explicaţiei pentru creşterea sub aşteptări ar putea fi legată de soliditatea surprinzătoare a importurilor, care au urcat cu 13,2% în septembrie faţă de anul trecut. Economia chineză a crescut cu 0,7% până acum în acest an, însemnând că a doua mare economie a lumii a recuperat în întregime terenul pierdut în prima jumătate a anului.

Redresarea economiei chineze s-a extins în septembrie, odată cu accelerarea cheltuielilor de consum. Atât vânzările de retail, cât şi producţia industrială au accelerat în septembrie, asigurând pieţele că redresarea economiei chineze continuă.

„Este un mesaj încurajator şi plin de speranţă pentru restul lumii“, arată Rob Subbaraman, de la Nomura Holdings. „Dacă reuşeşti să aduci sub control criza santitară, economia se poate redresa“.

Multe dintre marile economii ale lumii şi-au revenit rapid din profunzimile declinului suferit în primăvară, însă China este prima care raportează o creştere care depăşeşte semnificativ nivelul la care se afla în acest moment al anului trecut. SUA şi alte ţări sunt aşteptate să anunţe la rândul lor creştere pe trimestrul trei, însă acestea se află în continuare sub sau aproape de nivelurile de dinaintea pandemiei, scrie The New York Times.

Iar avansul Chinei ar putea creşte în următoarele luni, ţara înregistrând o transmitere locală aproape zero în acest moment, în timp ce Statele Unite şi Europa se confruntă cu o nouă accelerare a îmbolnăvirilor.

Expansiunea viguroasă a economiei chineze înseamnă că aceasta va domina creşterea mondială, reprezentând cel puţin 30% din avansul economiei mondiale în acest an şi anii următori, potrivit lui Justin Lin Yifu, de la Peking University. Companiile chineze reprezintă o proporţie mai mare din exporturile lumii.

În acelaşi timp, China cumpără acum mai mult minereu de fier din Brazilia, mai mult porumb şi carne de porc din SUA şi mai mult ulei de palmier din Malaezia. Achiziţiile au inversat parţial o scădere dramatică a preţurilor materiilor prime şi au diminuat impactul pandemiei asupra unor industrii.

Totuşi, redresarea Chinei ajută restul lumii mai puţin decât în trecut pentru că importurile sale nu au crescut la fel de mult ca exporturile.

Îmbunătăţirea datelor din China a venit cu o îndatorare relativ restrânsă a guvernului şi o politică de relaxare monetară mai blândă decât cea din alte ţări, potrivit Bloomberg. În schimb, guvernul chinez s-a concentrat pe o susţinere ţintită pentru companii, iar banca centrală pe menţinerea lichidităţii, iar ultimele date arată că nu este nevoie ca direcţia să fie schimbată.

Revenirea Chinei vine însă cu unele slăbiciuni, în special o creştere a datoriei generale în acest an. Guvernul este conştient de riscul de a permite o acumulare rapidă a datoriei, însă restrângerea creditării ar afecta activitatea sectorului imobiliar, care reprezintă până la un sfert din economia ţării, scrie The New York Times.

Un alt risc priveşte dependenţa masivă a Chinei de exporturi. Acestea reprezintă în continuare peste 17% din economia chineză, mai mult de dublul proporţiei deţinută de acestea în cadrul economiei americane.

Liderii chinezi sunt conştienţi că exporturile ţării sunt din ce în ce mai vulnerabile în faţa tensiunilor geopolitice şi modificării cererii la nivel mondial.

Xi Jinping, liderul chinez, pune un accent în creştere pe autonomie, o strategie care implică extinderea industriilor de servicii şi inovaţie în sectorul manufacturier.

Nu este clar de asemenea cât de durabilă va fi redresarea în faţa presiunilor interne generate de şomaj şi datorii în creştere.

Multe vor depinde în acelaşi timp de modul în care vor evolua relaţiile ţării cu SUA după alegerile prezidenţiale din noiembrie, potrivit Bloomberg.

O analiză FMI indică faptul că proporţia creşterii la nivel mondial generată de China este aşteptată să crească de la 26,8% în 2021 la 27,7% în 2025.

FMI a arătat că creşterea chineză reprezintă practic singurul motiv pentru care anticipează că PIB-ul mondial va creşte cu 0,6% până la finalul anului 2021 faţă de sfârşitul anului 2019.

Pe termen mai scurt, redresarea încrederii consumatorilor a pus economia pe calea unui final de an 2020 solid, potrivit lui Liu Peiquian, economist la Natwest Markets. ìPIB-ul chinez va continua să avanseze în trimestrul patru.